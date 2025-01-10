停砍公教退休金 傅崐萁：政府財源夠照顧所有公職人員

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消等人員退休所得替代率至80%。公教團體盼能衡平。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，中華民國政府有足夠的財源，照顧好所有公職人員，不會有世代問題。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體，今早借立法院場地舉行記者會，指出非警消公務人員退休金每年遞減1.5%，所得替代率將降至60%，有嚴重相對剝奪感，呼籲立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員橫平，以符公平。

傅崐萁表示，對於公教及其他公職人員的部分，會逐步回復國家人才應有的尊嚴，中華民國政府有足夠的財源，照顧好所有公職人員，不會有世代問題，如果民進黨沒辦法照顧這些人才，恐嚇國家財政會破產，表示沒有能力執政，應該要政黨輪替。

民眾黨代理主席黃國昌指，台北地檢署檢察官徐名駒等，日前與因售地案遭判刑定讞的台糖前董事長吳乃仁於高級餐廳聚會。對此，傅崐萁說，對於司法是否全面改革，涉及貪汙、讓台糖損失1億7千多萬的吳乃仁每天夜夜笙歌，每天跟檢座吃香喝辣，這就是民進黨的現狀，一定會堅持主權在民，好好監督政府，不要讓司法系統成為執政黨的禁臠，操控司法，追殺在野黨。