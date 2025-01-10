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警察條例政院喊春節加班也要救濟 朝野這個年恐都不好過

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院表明將針對攸關提高退休警消所得替代率的「警察人員人事條例第35條」，研議各種憲法救濟途徑，若政院在下周四院會中提出覆議，立院必須在30日年初二前決議，立委諸公春節假期恐怕需要加班處理。圖／聯合報系資料照片
行政院表明將針對攸關提高退休警消所得替代率的「警察人員人事條例第35條」，研議各種憲法救濟途徑，若政院在下周四院會中提出覆議，立院必須在30日年初二前決議，立委諸公春節假期恐怕需要加班處理。圖／聯合報系資料照片

行政院表明將針對攸關提高退休警消所得替代率的「警察人員人事條例第35條」，研議各種憲法救濟途徑，不惜春節加班處理。據了解，此案目前已經在立法院韓國瑜桌上，待簽字後即可函送政院，若政院在下周四院會中提出覆議，立院必須在30日年初二前決議，春節假期要加班的恐會是立院。

立法院日前三讀通過「選罷法」、「財劃法」修法，國民黨立院黨團考量賴政府可能的反制手段，因此函請暫緩由總統公布。

政院發言人李慧芝昨說，行政院長卓榮泰不希望法案送件摻雜政治考量，但當前立法院尚未將「選罷法」、「財劃法」和「警察人員人事條例」修正案函文送至行政院，但農曆春節將至，礙於提出覆議案的法定期限，行政院恐要在春節加班處理。

據了解，「警察人員人事條例」修正條文已經立院議事人員整理完畢，公文已經放在韓國瑜桌上，且國民黨團並沒針對此案提出函請暫緩由總統公布的要求，因此只要下周二院會結束前沒人在立院內提復議，韓國瑜就可簽字將「警察人員人事條例」就將函送給行政院。

由於行政院已經表明將針對「警察人員人事條例」提出憲法救濟，提出覆議就是可能的選項，而若行政院在收到立法院函文後，即可能在下周四的院會中就發動覆議。

依照憲法增修條文第3條，法律案在行政院移請立法院覆議後，立法院應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。

也就是說，若行政院在下周四提出覆議後即函送立法院，立法院就必須在30日前作成決議；而若政院到提覆議截止日的23日當天才發動，立院則必須在2月6日前作成決議。由於立院在21日將休會，緊接著又是春節假期，若朝野在立院還要針對此案作攻防，甚至加開臨時會，這個年要加班的怕會是立委諸公。

立法院 行政院 警察 韓國瑜

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