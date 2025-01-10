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停砍公教年金等下會期再戰 藍還要先說服白合作

聯合報／ 記者張曼蘋唐筱恬／台北即時報導
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至80%，不過此法通過後，藍營軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力。圖／ 聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至80%，不過此法通過後，藍營軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力。圖／ 聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至80%，不過此法通過後，藍營軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力。據了解，國民黨團擬下會期排案審查，但藍委仍憂心，若要停砍公教年金，恐需先獲得民眾黨支持。

立法院1月21日即將休會，立法院只剩下周可以排案審查年金改革停砍案。據了解，國民黨團擬要求下周改開全院委員會審查總預算案，力拚春節前處理完明年度總預算，因此本會期恐無時間處理年改停砍案，但下會期必會排案審查，啟動討論。

藍營內部對年改停砍案無太大意見，但關鍵是必須取得民眾黨團支持，而民眾黨團對此議題態度也似乎有轉圜。民眾黨立委林國成表示，「我們認為這樣就可以了，不要每年都砍1.5%」，但林國成強調，修法有時候也是要看時機，現在警消剛通過，國民黨不能此時排案，否則就是中了民進黨的計。

國民黨立委賴士葆表示，在警消替代率提高確定後，不管事國會辦公室還是地方服務處的電話都被打爆了，許多公教人員反映，如果警消能過，公教停砍年金的案子為何不能過。

賴士葆也說，夜長夢多，他當然希望公教的案子能盡快三讀，但這個案子民眾黨的態度篇保留，不像警消的案子獲民眾黨支持，因此還需要與民眾黨協商。賴士葆並說，如果沒有獲得民眾黨的支持，院會表決不會過，除非民眾黨缺席表決，那就還能與民進黨一拚。

國民黨立委葉元之則說，辦公室反倒是接到許多來自公教人員的鼓勵電話，希望接下來要推動停砍公教所得替代率。葉元之表示，雖然他有回復國民黨一定會推動，但也分析，這個案子還必須跟民眾黨協調，不是國民黨想快就能快。

公務員 國民黨 年改 教師 民眾黨 立法院

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