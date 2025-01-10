鄭銘謙歡迎林秉文投案 黃國昌：民進黨主政有關係就沒關係

「百億賭王」林秉文涉88會館地下匯兌案遭通緝，林在臉書發文嗆「回去時間自己決定」，法務部長鄭銘謙昨說「歡迎投案」。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，搞不清楚法務部長還記不記得自己身分，不是超商歡迎客人的店員，凸顯民進黨主政下，什麼叫做有關係就是沒關係。

黃國昌今上午表示，法務部長對林秉文棄保遣逃竟說歡迎投案，讓台灣社會大驚失色，搞不清楚法務部長還記不記得自己的身分是法務部長，不是超商歡迎客人的店員，法務部長這種完全失格的發言，充分凸顯目前民進黨主政下，什麼叫做有關係就是沒關係，林秉文有豐厚的民進黨有力人物做靠山，「難怪不僅沒羈押，250萬交保，沒有電子腳鐐，大搖大擺離開台灣，甚至開庭時人根本沒到，蒞庭檢察官也沒意見，承審法官也沒意見」，倫為司法最大笑話。

黃國昌表示，針對林秉文這種洗錢的人棄保潛逃時，法務部軟趴趴，看到背後站的是陸委會副主委梁文傑、桃園前市長鄭文燦等新潮流有力人士，法務部長基本風骨丟到垃圾桶，司法改革從前總統蔡英文召開國是會議後已七年多，繳出的是一張完全不及格的成績單，民眾黨團正在幫民進黨兌現跳票承諾。

這星期好不容易送出司法法制委員會審查的棄保潛逃、不法關說罪，看到綠委無理杯葛、刻意拖延，提醒賴清德總統，要定棄保潛逃、不法關說罪都是民進黨過去跟人民允諾事項，曾幾何時賴清德執政，把過去承諾丟到垃圾桶，還讓自家立委背葛。但這會期時程來不及，下會期這些司法改革法案，民眾黨團一定會用盡全力三讀。