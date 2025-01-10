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批政府讓警消和公教脫鉤 公教團體喊停砍退休金要公平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
公教團體今借立法院場地舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員橫平。國民黨立院黨團總召傅崐萁到場與會聲援。記者屈彥辰／攝影
公教團體今借立法院場地舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員橫平。國民黨立院黨團總召傅崐萁到場與會聲援。記者屈彥辰／攝影

公教團體今借立法院場地舉行記者會，要求停砍公教人員退休金所得替代率與警消人員衡平。全國公務人員協會理事長高誓男說，質疑當時推動年改時，軍人與公教脫鉤，現又與警消脫鉤，他不期待跟警消一樣，但希望能衡平。

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消等人員退休所得替代率至80%。於修正案三讀後，引起公教人員盼能比照辦理。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體今舉行記者會，提出訴求，非警消公務人員退休金每年遞減1.5%，所得替代率將降至60%，有嚴重相對剝奪感，呼籲立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員橫平，以符公平。

高誓男表示，譴責政府在民國107年推行違法違憲、不公不義的年改。當初年改之初，強調軍公教勞一律改革，後把勞工排除掉，軍人跟公教脫鉤，現在又跟警消脫鉤，勞工部分沒有拿出合理改革，甚至說撥補是種改革，當時為何要強制砍軍公教退休金？不期待跟警消完全一樣，但希望能衡平。

國民黨立院黨團總召傅崐萁到場與會聲援，表示對今日表達訴求要予以重視、支持、尊重。國家要有一流人才進入政府，國家才會有前途，如果國家用粗暴方式對待所有公職人員，成為執政黨霸凌對象，優秀人才不會進入政府，二、三流人才管理眾人之事，國家一定倒退。

傅崐萁表示，過去孫運璿、趙耀東等一流人才為民服務，也有擔當跟風骨，才能有經濟奇蹟跟成立台積電，這都是當時執政的國民黨政府勇於負責，吸引優秀人才。反觀現在政府除了霸凌公務員外，像交通部長陳世凱，不管專業、能力、經驗、訓練都不足，因用人唯親，才可當交通部長。

公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良說，中華民國有今日成就，是這群軍公教警消人員貢獻，當時考進來有信賴保護原則，但由於近來政治環境變化，還汙衊公教人員是米蟲，他看不下去這種霸凌，公教軍警消人員對國貢獻，退休後的撫卹一定要予以公平待遇。

國民黨立委許宇甄、張智倫、陳玉珍、洪孟楷、黃仁，及民眾黨立委張啓楷也到場聲援。

公教團體今借立法院場地舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員衡平。參與團體包括中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等。記者屈彥辰／攝影
公教團體今借立法院場地舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員衡平。參與團體包括中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等。記者屈彥辰／攝影

交通部長 公務員 所得替代率 教師 退休金

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