北市總預算闖關蔣萬安政策考驗…今政黨協商 藍營「甲動」不惜表決戰

台北市議會審查114年總預算案進入最後關頭，因包括雙城論壇、市長二備金、台智光、北捷成立遊憩公司等預算案，甚至大巨蛋、京華城、第一魚果等附帶和綜合決議，藍綠白無法達成共識，今天進入政黨協商，藍市黨部為了讓蔣萬安的政策預算得予過關，不惜動用表決，昨天已經發出甲級動員令，請黨籍議員全力支持黨團決議。

據國民黨市黨部甲動令，依動員令要求出席大會，無故缺席者，或重大項表決違反黨團決議，且不聽勸阻者，罰款1萬元整，每月最高不得超過10萬元。除罰款外，黨團得公開譴責，並送上級黨部議處。

為了讓預算案順利過關，台北市長蔣萬安日前親赴國民黨北市議會黨團請託，希望市府預算能順利過關。但經過4天的臨時大會，昨天討論完畢，仍有多項市政預算案未通過。其中包括政治味濃厚的辦理城市論壇相關費用，原列13萬94000元，綠建議全數刪除，藍建議維持原預算；蔣萬安市長二備金，原列7億4千萬元，在民政委員會被刪減4千萬，僅准列7億，近年來最少，藍提議恢復原預算數。

其他重大預算案，包括北捷遊憩事業股份有限公司原列3600萬元，遭交通委員會全數刪除，藍提議恢復原預算數；綠支持委員會審查意見；另外，北市公有收費停車場基金，南港區經貿社會住宅等8處地下停車場向都市發展局分25年價購原列57億1544萬1529元，僅准列1000元，藍議恢復原預算數。

另外，台智光錄影監視系統專用傳輸網路服務費，其中包含113年度中央一般性補助款指定辦理施政項目「重要路口監視系統」規畫於北市錄影監視系統網路費，原列4億千萬，警政衛生委員會照案通過，但綠營議員提議刪減3億1千萬元，藍主張維持委員會審查意見。

附帶決議部分，第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程減項發包因涉及違法，檢調已進行調查，若市府評估6至8樓有興建的必要，就應對所決定的政策負責。另外，第一果菜及萬大魚類批發市場改建6至8樓功能偏屬兼營事業，請市場處應公開標租，但藍營提議修正附帶決議文字。

京華城土地違法容積獎勵案的綜合決議，原本是「要求」台北市政府立即撤銷原京華城基地的都市計畫，回歸原都市計畫，廢止違法容積，藍建議修正為「建議」。