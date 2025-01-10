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新北議會藍黨團書記長內戰 大老協調…蔡淑君點頭禮讓

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
林口阿姨、新北市議員蔡淑君。本報資料照
林口阿姨、新北市議員蔡淑君。本報資料照

新北議員國民黨團書記長選舉昨天最後登記時刻，僅市議員王威元一人登記，篤定當選。先前表態參選的市議員蔡淑君決定「交給更優秀的威元議員」。但據地方人士透露，蔡表態參選後，引發黨內大老震驚，不僅出動議長蔣根煌，無黨聯盟總召蔡錦賢也參與協調，甚至林口地方大老都出面，才讓蔡淑君點頭退出競爭。

有「林口阿姨」之稱的蔡淑君市議員連霸5屆，除受選民支持，黨內威望極高，柔軟身段的她，與其他黨派互動良好，表態參選書記長，被認為對已表態的王威元極具威脅性。

然地方早盛傳，去年現任書記長陳偉杰與王威元競爭書記長時，正逢新北市長侯友宜總統大選後回歸時刻，黨內認為陳個性圓融，可在這段「復原期」扮演重要潤滑劑角色，最後由陳偉杰一人登記當選。

陳偉杰這次表態不再爭取連任，外界都認為王威元可篤定接任，不過蔡淑君在擔任這次副書記長時期，對陳偉杰在議題回應與協助其他議員社群申請認證與議題操作上表現相當肯定，認為應延續陳的做法，也對這次理當由王接手的傳言不以為然，才決定表態。

消息一出，引發地方大老譁然，他們雖然認為蔡淑君也能勝任，但王威元已在上次禮讓陳偉杰，王同樣可以扮演為黨團衝刺的角色，在希望維持黨內團結情況下，紛紛出面勸退蔡淑君。

據了解，除議長蔣根煌，包括無黨聯盟總召蔡錦賢也有出面，甚至連林口地方大老也出面勸說，蔡淑君多次表達積極爭取的想法，但幾經熟慮，在黨內群組發言「看到威元的認真態度，決定不去登記黨團書記長」

王威元受訪表示，透過這次爭取支持過程，讓他更了解每位議員同仁的想法，與想做的事，書記長除了帶領黨團，也要扮演議會同事重要支持者，他會強化議員之間情感聯繫。

王威元說，新年度財劃法修正後，新北多了374億預算，會跟同仁一起監督，讓預算妥善運用，做到更合理分配。

蔡淑君則表示，期待新任總召，讓議會黨團運作更順利，把預算顧好，她就放心了。被問到願不願意繼續接副書記長，蔡說「還有更多優秀同仁」。

民進黨團總召昨截止，僅有英系議員廖宜琨一人登記，同樣確定當選。

國民黨 新北 蔡淑君 議員

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