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聲援民眾黨釘孤支不「身」援 黃健庭：朱立倫沒說要參加

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭。圖／聯合報資料照片
國民黨秘書長黃健庭。圖／聯合報資料照片

為今日立法院會議事攻防，國民黨立院黨團早上舉行黨團大會，國民黨秘書長黃健庭現身。黃健庭被問及國民黨主席朱立倫及他個人，是否參加明日民眾黨遊行，他表示朱立倫從頭到尾都沒說要參加，而他個人也有其他行程，故不會參加。

國民黨團下會期幹部如黨團總召、首席副書記長，因為同額競選，黃健庭今日現身，表示為完備程序也不想額外花費時間，故借用黨團大會一點時間。

現場以鼓掌方式通過，確定國民黨團總召由現任總召傅崐萁連任，國民黨立委羅智強任首席副書記長。而黨團首席副書記長王鴻薇則轉任書記長。

黃健庭被問及明日民眾黨遊行，是否有藍委欲參加，他說朱立倫很早就在臉書聲援此事，台灣司法淪執政者側翼，對付在野黨，都看得很清楚，朱立倫也鼓勵有心要參與的，都可以一起上街頭表達聲音。

關於黨中央是否派人出席，黃健庭和朱立倫是否出席明日民眾黨遊行等，黃說，他不會參加，他有其他行程，朱立倫講得很清楚，黨員同志、從政黨員要參加都尊重，朱立倫從頭到尾沒說要參加。

針對今日立法院會可能處理「憲法訴訟法」修正案覆議案，黃健庭表示，一定會否決覆議。

黃健庭批，不能讓民進黨為所欲為，像過去一樣，定義民主是民進黨做主，任何法案都解釋違憲，這不是台灣民主應該看到的。憲訴法是代表最新民意的國會，為了讓司法官、讓司法院的憲政法庭做出釋憲決定時要更嚴謹，門檻更高，這樣子就叫違憲嗎？

黃健庭提到，過去民進黨執政這些年，五權分立的憲政架構，司法院、監察院有獨立超然運作嗎？完全變為執政者的附庸，他相信這代表多數民意，希望憲政法庭做重大決議時更嚴謹，門檻更高，不是由少數意識形態、政黨色彩這麼重的大法官可以輕易否定，代表最新國會做出的決定或修正法案。

國民黨 憲法訴訟法 朱立倫 民眾黨 黃健庭

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