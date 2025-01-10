快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】民進黨玩法追殺史雪燕及侵奪陸配的參政權

聯合報／ 高永光／考試院前副院長
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。本報資料照
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。本報資料照

去年（2024）12月2日，內政部函請南投縣政府解除台人大陸籍配偶史雪燕的縣議員職位。按史雪燕乃大陸人，1999年與台灣人結婚，2000年起長居南投縣名間鄉，2007年底取得中華民國身分證；史雪燕曾為當時國民黨立委許淑華工作，2018年獲得國民黨提名參選南投縣議員選舉，以第3高票落選。2021年8月南投縣議員游宏達因涉及貪汙案被解職，史雪燕獲得遞補上任。但2022年12月地方選舉，史競選失敗沒有連任。

因此，上述內政部12月2日函要解除其職務一事，史已經不是縣議員，所謂解除其職位，就是否認史遞補上任的議員資格，一旦史的議員資格被取消確定，她必須返還任期內所領薪資及公費。外界認為這是因為民進黨政府執行賴清德的「兩國論」，而造成的「政治追殺」。內政部及陸委會皆否認史雪燕案與「兩國論」有關，也不是「政治清算」，但因事涉陸配的參政權，在目前民進黨全面抗中、反中政策下，要不被認為是追殺及政治清算陸配，實在很難。

首先，內政部要解除史雪燕已經是過去擔任過的職位，目的當然是追討其因該職位所獲得的所得，這種「追討」，當然有「追殺」的嫌疑。而內政部所依據的理由是我「國籍法」第20條第1款規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。」

但此條款規定的前提是必須具有「外國籍」。因此，很自然地法界人士立即質疑「中華人民共和國」是否是「外國」？如果不是，那解除史雪燕職位及追討所得就是「政治清算」；而如果中國是「外國」，那藍營批評政府是在搞「兩國論」，則是自然的邏輯，也不是民進黨黨團幹事長吳思瑤指控的「偷渡一中」抹紅的政治口水。

史雪燕一案的癥結在於「中華人民共和國」在憲法及台灣地區相關的法律上，是不是「外國」？

第一，從憲法上來看，第 4 條規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」但第4條因為國民大會已經廢除而不再適用，因此增修條文第4條第5款規定了領土範圍及變更程序：「中華民國領土，依其固有疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。」從增修條文強調「固有疆域」來看，憲法認定中華人民共和國的國民，是我國領土範圍內的國民殆無疑義；據此，行政院曾函釋大陸地區的國民非我中華民國國民，確有「違憲」嫌疑。據此，大陸人民若取得中華民國國籍者，則已符合任公職之參政權。因此，史雪燕及其他來台取得我國籍者的參政權，不可以任意被剝奪。

第二，從憲法層次來看，大陸人民，入籍台灣，取得在台灣地區的參政權應受保障，但在是否需放棄中華人民共和國國籍上，仍需認定中華人民共和國是否是「外國」？至今台灣地區尚未有任何法律明文規定「中華人民共和國」是「外國」，至為明確。

再從相關規範國家安全及兩岸關係的有關條文來看，如「兩岸人民關係條例」其法律全稱是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，很明顯不是「兩國人民關係條例」。而在該條例第2條更規範了：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」及「大陸地區人民：指在大陸地區設有戶籍之人民。」，顯然兩岸人民關係條例的立法旨意，並沒有把大陸地區人民視為是「外國」政府所控制下的我國國民；更貼切的說，「兩岸人民關係條例」在處理兩岸事務上，並沒有把中國大陸視為「外國」。

和國家安全息息相關的是「國家安全法」，在規範適用該法的對象上，所有條文都是一致的：「外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力…」。法律明白列舉的項目，就是彼此具有相異屬性，顯然大陸地區及港澳都不是「外國」。

與中華民國主權及國家安全更直接相關的是「反滲透法」，該法第2條對各種用詞有所定義：「一、境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。」這裡可以把中共扯上是另一個「國家」的法律條件，是與我國正在「交戰」，但戰爭狀態的界定權在國會即立法院，而「武力對峙」狀態之存在亦需予以界定，並且予以明確宣布，如由行政院正式宣告：中共是與我正在進行武力對峙的「國家」，勉強從此處可以法律去認定中國大陸是「國家」。但行政院敢這樣做嗎？把中共明定為與我正在交戰及武力對峙的國家？這樣後果嚴重的「重大政策」，必須得到立法院多數及台灣多數人民的支持吧？難道內政部是把賴的「新兩國論」當成正式法律規範？

總之，至少從目前的兩岸人民關係條例、國安法、反滲透法等，在法律上都無從認定中國大陸是「外國」，那內政部要以《國籍法》剝奪史雪燕已經過去了的職位，以及企圖奪取已取得我國戶籍的大陸民眾（如陸配）的參政權，其合法性及正當性何在？難怪會被批評為政治追殺、政治清算啊！

內政部 民進黨 法律 陸配

延伸閱讀

憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

新訂基隆城市美化自治條例內政部卡關 新舊恐有空窗期

警察年改衝擊退撫基金 內政部：現職警察恐提早退離

史雪燕風波延燒！桃園1里長恐解職 市府函請中央釋疑

相關新聞

【專家之眼】民進黨玩法追殺史雪燕及侵奪陸配的參政權

去年（2024）12月2日，內政部函請南投縣政府解除台人大陸籍配偶史雪燕的縣議員職位。按史雪燕乃大陸人，1999年與台灣...

朱立倫父親朱樟興辭世 享嵩壽100歲

國民黨主席朱立倫的父親朱樟興，8日深夜辭世，享嵩壽100歲。朱樟興曾任3屆桃園縣縣議員，第二屆國大代表等地方民意代表。

聲援民眾黨釘孤支不「身」援 黃健庭：朱立倫沒說要參加

為今日立法院會議事攻防，國民黨立院黨團早上舉行黨團大會，國民黨秘書長黃健庭現身。黃健庭被問及國民黨主席朱立倫及他個人，是...

延攬「小英男孩」 台智電惹議

經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨立委王鴻薇昨表示，鄭...

訪美團「硬塞」江啟臣？江辦否認

立法院長韓國瑜十八日將率朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，昨傳出外交部收到立法院來函，要求增加一位成員，讓立法院...

林秉文潛逃 鄭銘謙：歡迎回來投案

「百億賭王」林秉文因八八會館郭哲敏賭博及地下匯兌案遭起訴，去年於新北地院審理期間棄保潛逃，前天卻在臉書上連續發文與立委徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。