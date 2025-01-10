【專家之眼】民進黨玩法追殺史雪燕及侵奪陸配的參政權

去年（2024）12月2日，內政部函請南投縣政府解除台人大陸籍配偶史雪燕的縣議員職位。按史雪燕乃大陸人，1999年與台灣人結婚，2000年起長居南投縣名間鄉，2007年底取得中華民國身分證；史雪燕曾為當時國民黨立委許淑華工作，2018年獲得國民黨提名參選南投縣議員選舉，以第3高票落選。2021年8月南投縣議員游宏達因涉及貪汙案被解職，史雪燕獲得遞補上任。但2022年12月地方選舉，史競選失敗沒有連任。

因此，上述內政部12月2日函要解除其職務一事，史已經不是縣議員，所謂解除其職位，就是否認史遞補上任的議員資格，一旦史的議員資格被取消確定，她必須返還任期內所領薪資及公費。外界認為這是因為民進黨政府執行賴清德的「兩國論」，而造成的「政治追殺」。內政部及陸委會皆否認史雪燕案與「兩國論」有關，也不是「政治清算」，但因事涉陸配的參政權，在目前民進黨全面抗中、反中政策下，要不被認為是追殺及政治清算陸配，實在很難。

首先，內政部要解除史雪燕已經是過去擔任過的職位，目的當然是追討其因該職位所獲得的所得，這種「追討」，當然有「追殺」的嫌疑。而內政部所依據的理由是我「國籍法」第20條第1款規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。」

但此條款規定的前提是必須具有「外國籍」。因此，很自然地法界人士立即質疑「中華人民共和國」是否是「外國」？如果不是，那解除史雪燕職位及追討所得就是「政治清算」；而如果中國是「外國」，那藍營批評政府是在搞「兩國論」，則是自然的邏輯，也不是民進黨黨團幹事長吳思瑤指控的「偷渡一中」抹紅的政治口水。

史雪燕一案的癥結在於「中華人民共和國」在憲法及台灣地區相關的法律上，是不是「外國」？

第一，從憲法上來看，第 4 條規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」但第4條因為國民大會已經廢除而不再適用，因此增修條文第4條第5款規定了領土範圍及變更程序：「中華民國領土，依其固有疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。」從增修條文強調「固有疆域」來看，憲法認定中華人民共和國的國民，是我國領土範圍內的國民殆無疑義；據此，行政院曾函釋大陸地區的國民非我中華民國國民，確有「違憲」嫌疑。據此，大陸人民若取得中華民國國籍者，則已符合任公職之參政權。因此，史雪燕及其他來台取得我國籍者的參政權，不可以任意被剝奪。

第二，從憲法層次來看，大陸人民，入籍台灣，取得在台灣地區的參政權應受保障，但在是否需放棄中華人民共和國國籍上，仍需認定中華人民共和國是否是「外國」？至今台灣地區尚未有任何法律明文規定「中華人民共和國」是「外國」，至為明確。

再從相關規範國家安全及兩岸關係的有關條文來看，如「兩岸人民關係條例」其法律全稱是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，很明顯不是「兩國人民關係條例」。而在該條例第2條更規範了：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」及「大陸地區人民：指在大陸地區設有戶籍之人民。」，顯然兩岸人民關係條例的立法旨意，並沒有把大陸地區人民視為是「外國」政府所控制下的我國國民；更貼切的說，「兩岸人民關係條例」在處理兩岸事務上，並沒有把中國大陸視為「外國」。

和國家安全息息相關的是「國家安全法」，在規範適用該法的對象上，所有條文都是一致的：「外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力…」。法律明白列舉的項目，就是彼此具有相異屬性，顯然大陸地區及港澳都不是「外國」。

與中華民國主權及國家安全更直接相關的是「反滲透法」，該法第2條對各種用詞有所定義：「一、境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同。」這裡可以把中共扯上是另一個「國家」的法律條件，是與我國正在「交戰」，但戰爭狀態的界定權在國會即立法院，而「武力對峙」狀態之存在亦需予以界定，並且予以明確宣布，如由行政院正式宣告：中共是與我正在進行武力對峙的「國家」，勉強從此處可以法律去認定中國大陸是「國家」。但行政院敢這樣做嗎？把中共明定為與我正在交戰及武力對峙的國家？這樣後果嚴重的「重大政策」，必須得到立法院多數及台灣多數人民的支持吧？難道內政部是把賴的「新兩國論」當成正式法律規範？

總之，至少從目前的兩岸人民關係條例、國安法、反滲透法等，在法律上都無從認定中國大陸是「外國」，那內政部要以《國籍法》剝奪史雪燕已經過去了的職位，以及企圖奪取已取得我國戶籍的大陸民眾（如陸配）的參政權，其合法性及正當性何在？難怪會被批評為政治追殺、政治清算啊！