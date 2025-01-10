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林秉文潛逃 鄭銘謙：歡迎回來投案

聯合報／ 記者蔣永佑林銘翰王千豪／台北報導
法務部長鄭銘謙。記者許正宏／攝影
法務部長鄭銘謙。記者許正宏／攝影

「百億賭王」林秉文因八八會館郭哲敏賭博及地下匯兌案遭起訴，去年於新北地院審理期間棄保潛逃，前天卻在臉書上連續發文與立委徐巧芯互嗆，被質疑司法縱放。法務部長鄭銘謙昨表示「歡迎他（林）自己回來投案」，他不清楚林的行蹤，相信司法警察機關會有掌握，但不宜向社會大眾說明，否則影響追捕。

不過，鄭銘謙的回應卻引發在野立委質疑，徐巧芯批評，林秉文已拿到柬埔寨護照，鄭銘謙有沒有啟動司法互助機制？還是法務部長給便利商店的店員來當就好了。民眾黨團總召黃國昌說，台灣的司法公信力已經被打趴在地上，原來跟民進黨交好的通緝犯，棄保潛逃還可以隔海嗆聲，因為新潮流就是最堅強的後盾。

遭到通緝的林秉文前天發文表示「回去的時間是我自己來訂的」，還砲打藍白，囂張行徑引發議論，院檢也遭質疑縱放。鄭銘謙昨在立法院受訪時表示「當然我們是歡迎他自己回來投案，如果投案法院就能繼續審判」，並說林究竟在柬埔寨或日本他並不清楚，目前重點在於追捕、追緝，不宜向大眾說明林人在哪裡。

徐巧芯說，看到林秉文發文，都在幫民進黨罵藍白，「第一次看到這種通緝犯！」鄭銘謙作為一個法務部長，回答居然是「歡迎投案」，「我還以為是便利商店店員講歡迎光臨」，林秉文大還是鄭銘謙大，國家本末倒置，國人已對司法信任感降到谷底。

司法 林秉文 鄭銘謙

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