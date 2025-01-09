聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫父親朱樟興8日深夜辭世 曾任桃園縣議員與國大代表
國民黨主席朱立倫的父親朱樟興，傳8日深夜辭世，親友證實此事，享嵩壽百歲。
朱樟興是浙江省義烏人，年輕時從軍，輾轉來台，退伍後從事建築，後來行有餘力從政，曾任桃園縣議員與國大代表，期間曾提榮民急難救助金、編列眷村維修費、蓋榮民醫院等政策，為榮民、榮眷爭取福利。
朱父過世消息晚間在地方傳開，聞者皆感錯愕，無法相信是真的，但少數親友知悉實情，低調證實。
朱樟興曾在談論「陸光四村」改建歷程時，提到自己對朱立倫等子女的教育方式，也說出自己對朱立倫從政的看法與感覺。
朱樟興在「前縣長朱立倫父親朱樟興話陸光四村改建歷程」文中提到自己的從政經歷與教育方式影響了次子朱立倫。
朱樟興表示，因為在軍中服務，回家時間不多，平日由妻子主持家務。夫妻2人從不打罵孩子，而是盡可能鼓勵他們讀書，朱立倫大學畢業到總政戰部服役，退伍時申請到美國留學，初至紐約沒有住處，就和同學用睡袋在天主堂過夜，也曾經打工、自組家具等，秉持眷村子弟克難精神完成博士學位，學而優則仕，他在仕途上兢兢業業、腳踏實地為民服務，同時也經營了美滿幸福的家庭，讓他與妻子甚感欣慰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言