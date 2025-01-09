朱立倫父親朱樟興8日深夜辭世 曾任桃園縣議員與國大代表

國民黨主席朱立倫的父親朱樟興，傳8日深夜辭世，親友證實此事，享嵩壽百歲。

朱樟興是浙江省義烏人，年輕時從軍，輾轉來台，退伍後從事建築，後來行有餘力從政，曾任桃園縣議員與國大代表，期間曾提榮民急難救助金、編列眷村維修費、蓋榮民醫院等政策，為榮民、榮眷爭取福利。

朱父過世消息晚間在地方傳開，聞者皆感錯愕，無法相信是真的，但少數親友知悉實情，低調證實。

朱樟興曾在談論「陸光四村」改建歷程時，提到自己對朱立倫等子女的教育方式，也說出自己對朱立倫從政的看法與感覺。

朱樟興在「前縣長朱立倫父親朱樟興話陸光四村改建歷程」文中提到自己的從政經歷與教育方式影響了次子朱立倫。

朱樟興表示，因為在軍中服務，回家時間不多，平日由妻子主持家務。夫妻2人從不打罵孩子，而是盡可能鼓勵他們讀書，朱立倫大學畢業到總政戰部服役，退伍時申請到美國留學，初至紐約沒有住處，就和同學用睡袋在天主堂過夜，也曾經打工、自組家具等，秉持眷村子弟克難精神完成博士學位，學而優則仕，他在仕途上兢兢業業、腳踏實地為民服務，同時也經營了美滿幸福的家庭，讓他與妻子甚感欣慰。