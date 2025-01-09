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朱立倫父親朱樟興辭世 享嵩壽100歲
國民黨主席朱立倫的父親朱樟興，8日深夜辭世，享嵩壽100歲。朱樟興曾任3屆桃園縣縣議員，第二屆國大代表等地方民意代表。
朱立倫胞兄朱立德與家屬發出訃告，證實父親朱樟興於8日深夜離世、享嵩壽100歲；設於台北市金寶軒會館（民權東路二段158號）的靈堂10日至16日起開放弔唁、拈香致意。
朱樟興當選桃園縣議員後，提出設置榮民急難救助金、編列眷村維修經費、新建榮民服務處、桃園榮民醫院與整建榮家環境等具體政策，眷村習慣稱他為「朱爸爸」。根據朱樟興在「榮民文化網」的自述，他在青年時基於救國抱負從軍，輾轉來台，退伍後從事建築，以改善家中的經濟情況。
朱樟興說，既然行有餘力，應該要服務人群，於是決心從政。他的從政經歷與教育方式也影響了次子朱立倫。他和太太從不打罵孩子，而是盡可能鼓勵他們讀書。
朱樟興說，朱立倫大學畢業後到總政戰部服役，退伍時申請到美國留學，因其生性獨立、勤儉，初至紐約沒有住處，就和幾個同學用睡袋在天主堂過夜，也曾打工、自組家具等；後又秉持眷村子弟特有的克難精神，完成博士學位，並學而優則仕。他在仕途上兢兢業業、腳踏實地為民服務，同時經營美滿幸福的家庭，讓他甚感欣慰。
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