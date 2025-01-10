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訪美團「硬塞」江啟臣？江辦否認

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院副院長江啟臣。圖／台灣暨台北市國際公共關係協會提供
立法院副院長江啟臣。圖／台灣暨台北市國際公共關係協會提供

立法院長韓國瑜十八日將率朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，昨傳出外交部收到立法院來函，要求增加一位成員，讓立法院副院長江啟臣也能參加，江啟臣辦公室否認，訪團成員組成卻是一波三折。

立法院本會期延至廿一日休會，由於總預算尚未通過，據了解，國民黨團成員私下都曾溝通，若預算審查真的來不及，江啟臣只能留在立院主持議事。昨傳出外交部本周突收到立法院來函，要求讓江啟臣也能參加代表團，外交單位對此感到困擾，盼江自行與國民黨立委協調。江啟臣辦公室嚴正否認，強調一切配合院長。

據了解，將江啟臣納入代表團一直都在立法院的考量中。由於立院國際處在與外交部溝通的過程中，一直都有所規畫，但也註明江啟臣可能會因為立院議事無法成行，並非所謂「外交部本周突收到立法院來函」。

此外，原本慶賀團由國民黨、民進黨、民眾黨三黨分別提出二、二、一人為代表，當時民進黨一度只有立委王定宇參加，民進黨團總召柯建銘甚至同意將一個名額給他黨，但院方仍希望民進黨團能補足人選，才增加立委陳冠廷。

其後，因立法院長韓國瑜認為「台美國會議員聯誼會」一定要有代表，外交部也同意以「聯誼會」為基礎再增加兩位，當國民黨派出副會長柯志恩後，民進黨才又遲遲補上立委郭昱晴。

立院人士說，若立院要「硬塞」江啟臣，當時就可以取代民進黨的名額。更何況，江啟臣是「台美國會議員聯誼會」榮譽會長，與政黨比例代表無關，院方才希望透過正副院長的代表性、台美會榮譽會長、會長，率各黨團代表，表達台灣很高的誠意。

民進黨 江啟臣 立法院

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