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吳怡農：壯闊台灣從未向政府或政黨申請經費補助

中央社／ 台北9日電

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天說，壯闊台灣是獨立的非營利組織，從來沒有向政府或政黨申請經費或補助，「過去不曾、未來也不會」。

鏡週刊今天報導指，內政部去年11月下旬，曾發函給一直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，辦理各項民防訓練課程，親綠組織公務預算再下一城，引發質疑。

吳怡農晚間透過聲明表示，未曾收到任何政府單位所提供預算書，鏡週刊報導過程也未曾與壯闊台灣查核事實或詢問細節。

吳怡農說，壯闊台灣是獨立的非營利組織，從來沒有向政府或政黨申請經費或補助：過去不曾、未來也不會。壯闊台灣2020年成立至今，培訓足跡遍及全台19個縣市，與上百個組織與企業合作，提倡安全知識、舉辦緊急應變訓練、推廣社會服務。

吳怡農表示，壯闊台灣聯盟創立的初衷是建立更安全、更團結的社會。

吳怡農說，壯闊台灣的公益計畫包括與公部門的合作，在2022年到2024年3年期間，無償為許多機構與單位提供服務，包括培訓超過1000名來自台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、高雄市的警察，以及保六總隊、刑事警察局、海巡署、調查局等執法單位的夥伴。

吳怡農表示，壯闊台灣捐贈急救裝備給警政署、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、高雄市等縣市所屬部分地方或特殊警力單位；培訓近千名來自全國的民力志工與幹部，訓練700名警察民防役替代役，包括基本應變課程以及助教師資的培訓。

吳怡農說，與政府的合作期間，公部門若無經費支付警消教官的車馬費，則所有訓練成本由壯闊台灣以及民間贊助者共同負擔。

吳怡農強調，強化社會安全網攸關全人民的健康安全，不應陷入黨派之戰，更不能淪為口水之爭。讓國家更安全、更團結更是朝野各黨都應該一起努力的目標，也是媒體該審慎、盡責報導的題目。

吳怡農 警察

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