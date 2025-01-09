林佳龍：盼推台泰全面性經貿合作架構

外交部長林佳龍今天出席論壇時表示，近期輝達宣布將在泰國打造主權AI園區，採用台灣製造半導體經驗與AI伺服器，顯示台泰科技產業緊密連結，期待台泰建立如「經濟合作協議」或「經濟夥伴協議」的全面性經貿合作架構，共創繁榮未來。

外貿協會及泰國貿易經濟辦事處今天主辦「國際競爭新格局：台泰互利共創論壇」，外交部長林佳龍、對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆以及泰國各界人士出席。

根據林佳龍臉書發文，他於論壇致詞時表示，台灣（Taiwan）與泰國（Thailand）是天生一對，不僅英文名字皆以T開頭，更都內含AI，「我們是Double T也是Double AI」。近期輝達（NVIDIA）宣布將在泰國打造主權A園區，將使用台灣廠商所生產的半導體晶片與AI伺服器，顯示台泰在科技產業上的緊密連結。

林佳龍提到，台灣印刷電路板（PCB）產業近年來加大投資泰國，同時台灣智慧城市解決方案也成功輸出泰國，助泰提升公共服務效率，並推動數位與淨零雙軸轉型。由AMATA建置的台北智慧城已有具體成果，將成為示範計畫，讓台灣頂尖的智慧製造與服務有機會推廣到更多國家，以落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

林佳龍強調，台泰在去年更新「投資促進及保障協定」，並互相給予免簽待遇，可預見雙方將在經貿與投資上更加頻繁合作，雙方更需要強化資金移轉自由、投資爭端解決機制、環境及勞工標準方面的保護措施，以及納入數位經濟、智慧運用服務及資安等產業的合作。

林佳龍說，台泰應在既有合作基礎上建立全面性經貿合作架構，如經濟合作協議（ECA）或經濟夥伴協議（EPA）等，讓彼此的合作邁向下個階段。

林佳龍認為，全球產業現在都面臨供應鏈重組的課題，此時能掌握信賴（Trust）與科技（Technology）這兩項關鍵要素的企業、產業或國家，將有機會脫穎而出，期待台泰都能把握機會，讓泰國成為「新國際雁行聯合艦隊」的實踐之地，以深化合作共創兩國繁榮的美好未來。