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憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

中央社／ 台北9日電
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影

朝野目前仍在對立法院三讀修正通過的憲訴法部分條文進行攻防。內政部劉世芳今天表示，已決議向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，不過目前憲訴法卡在立法院，只要憲法法庭能啟動，內政部就會盡快送案。

立法院先前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，民進黨立法院黨團表示，會提出暫時處分及釋憲；行政院也已提出覆議案，尚待立法院表決。

內政部今天舉行部務會議會後記者會，媒體詢問何時會向憲法法庭聲請解散統促黨。劉世芳說明，要先確定憲法法庭能否開會，內政部身為行政機關，不會處理完後就直接送到憲法法庭放著，希望憲法法庭能按照原來接受人民陳情或憲法疑義趕快啟動。

劉世芳解釋，只要憲法法庭能啟動，內政部就會盡快送案，也會請熟悉憲法的學者、專家或律師幫忙。她也補充，「有些事情卡在立法院，就是憲訴法部分」，所以還無法確定何時會送憲法法庭。

媒體追問統促黨現在是否仍能運作，內政部民政司長鄭英弘回應，依法規定，在還沒解散前，仍會是在內政部備案的政黨。

此外，針對復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人規劃武裝攻擊等。內政部昨天指出，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

針對聲請解散復康聯盟黨時程，劉世芳表示，內政部政黨審議委員會先開會，並請政黨代表人過來說明，後續若經政黨審議委員會審議通過，再送憲法法庭處理。

劉世芳強調，不過目前復康聯盟黨主席與多名黨內要角似乎都被收押禁見，可能會等能代表黨的負責人、代理人或重要成員到政黨審議委員會報告，內政部仍會給予機會陳述。

內政部 劉世芳 統促黨

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