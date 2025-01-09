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藍促憲訴法覆議案10日表決 綠盼再協商、白喊照規定走

中央社／ 台北9日電
立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）抵達會場。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）抵達會場。記者許正宏／攝影

立法院朝野黨團今天協商憲法訴訟法覆議案處理時程再度破局。國民黨團表示，希望明天立法院會按照規定進行，「我們會備戰」。民進黨團指出，希望院會前再協商、談一下。民眾黨團說，按立法院職權行使法及議事規則進行就好。

立法院程序委員會7日開會，討論10日至12日的院會議程，將憲法訴訟法覆議案列入10日院會的報告事項第2、3案。

朝野就如何處理憲法訴訟法覆議案隔空叫陣，立法院長韓國瑜兩度召集黨團協商，朝野均未達成共識。最大爭點包括，召開全院委員會審查時，是否要邀行政院長列席說明，民進黨立法院黨團主張邀請，國民黨立法院黨團則持反對立場。

關於明天院會議事攻防因應，國民黨團書記長林思銘下午受訪時表示，從民進黨團總召柯建銘下午在黨團協商的談話，針對明天民進黨團會有什麼動作，國民黨團會備戰；希望明天院會按照立法院職權行使法相關規定，關於覆議案的進行，「該怎麼走，就怎麼走」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，今天協商沒有做出決議，民進黨團認為明天院會可以進行詢答、14日院會表決，要在覆議案處理時效16日前完成，這是最高目標，沒有人可以違憲，因此14日院會處理覆議案是最合宜、正確的時間，希望明天院會前朝野可以再協商。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪指出，按照立法院職權行使法及議事規則進行就好，而韓國瑜召集朝野協商有苦心，可能是擔心民進黨立委在深夜又要暴力衝進議場癱瘓議事，他質疑民進黨團是否又準備讓立委不准投票，這樣行政院的覆議就能成功。

行政院2日針對立法院三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院2日下午收到行政院公文，韓國瑜6日主持朝野協商，討論憲法訴訟法覆議案處理時程，但朝野無共識。韓國瑜8日再度發出協商通知，今天召開朝野協商，討論處理時程。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

憲法訴訟法 朝野協商 覆議案 韓國瑜

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