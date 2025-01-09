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菲外長重申台海和平 外交部：持續深化台菲實質合作

中央社／ 台北9日電

菲律賓外長馬納羅赴新加坡演講談及台海議題時，呼籲各方溝通勿讓局勢升級。外交部今天說，對馬納羅再度關切台海表示高度歡迎與肯定，台灣願在「總合外交」下，持續深化台菲實質合作關係。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）今天在金沙會展中心舉辦「2025區域展望論壇」。馬納羅（Enrique Manalo）談及台海議題時表示，以和平方式解決與台海有關的任何議題，是菲律賓堅持的立場，若台灣發生事情，菲方將受到直接影響，敦促各方保持溝通，不讓局勢升級到「需要更多關切（的狀態）」。

外交部晚間發布新聞稿指出，這是繼2024年8月，馬納羅再度公開關切台海局勢和平穩定對國際社會的重要性，外交部對此表示高度歡迎與肯定，台灣願在「總合外交」下，持續深化台菲實質合作關係。

外交部表示，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandRomualdez Marcos Jr.）及外長馬納羅等政府高層近期多次公開呼籲維護台海和平穩定的重要性，外交部歡迎國際社會持續以具體行動表達關切，與台灣共同維護以規則為基礎的國際秩序及印太地區的民主、和平與繁榮。

台海 外交部 小馬可仕 菲律賓

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