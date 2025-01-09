快訊

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

派偉俊出手！周杰倫6.6億豪宅絕景曝光 6百萬人都瘋了

怒斥王義川？受深偽影片波及再一樁 游錫堃提告：完全虛構

中央社／ 台北9日電
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照

政治人物深受「深偽」（deepfake）影片所害，再添一樁。網路近日流傳一則「游錫堃終於不忍了，公開怒斥王義川」影片，立法院前院長游錫堃今天透過社群媒體表示，這個「深偽」影音，內容完全虛構，他下午已提出妨害名譽告訴、並完成報案程序。

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok日前流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘一則深偽影片，內容提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」，還有民進黨立委王義川搭配簡體字的影片。柯建銘與王義川隨即赴北檢對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。

如今，游錫堃成為深偽影片受害者，而王義川也再度成為受害者。

游錫堃今天下午在社群平台貼出一張從網路影片的截圖，內容提及「游錫堃終於不忍了，公開怒斥王義川」、「像王義川這種霸道的立委太多了」等，影片文字並非繁體字，而是中國使用的簡體字。

游錫堃表示，這是變造過的「深偽」影片，「不是游錫堃本人講的話」。

游錫堃說明，這個「深偽」影音，內容完全虛構，敬請大家明察。他同時貼出今天上午向宜蘭縣政府警察局宜蘭分局的報案單表示，他已經在今天下午提出「妨害名譽」告訴、並完成報案程序，並感謝外界對他的關心。

游錫堃

延伸閱讀

影／柯文哲躺著也中槍？ 王義川草屯輔選酸：壞習慣跟國民黨學的

影／草屯鎮長補選 陳時中、王義川開砲：用選票讓藍白反省

批王義川干擾發言秀下限 王鴻薇：請柯建銘教怎當立委

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

相關新聞

陳菁徽遭擒抱重摔…鍾佳濱稱「怎證明傷是因我」？ 徐巧芯：不要臉

民進黨立委鍾佳濱去年在朝野攻防時，「擒抱重摔」國民黨立委陳菁徽，陳自訴鍾佳濱故意傷害與性騷。國民黨立委徐巧芯今天透露，鍾...

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA...

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

台糖追償民進黨新系大老吳乃仁賠售台糖土地案，民眾黨立委黃國昌昨指吳欠款、法官不敢執行；台北地院今表示，法院2024年12...

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人...

憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

朝野目前仍在對立法院三讀修正通過的憲訴法部分條文進行攻防。內政部長劉世芳今天表示，已決議向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，不...

114年引水人與地政士等14類科考試 6月7日起舉行

考試院今天說，民國114年驗船師、引水人、第一次食品技師考試、消防設備人員與地政士等14類科考試將在6月7日至9日舉行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。