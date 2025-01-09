2月將離任 英國代表鄧元翰不捨：40年來最想駐台

英國駐台代表鄧元翰2月離任，超過40年的外交官生涯將劃上句點，他今天表示，離任讓他百感交集，一直以來都是最想派駐台灣，早在1980年代就許下心願；他也透露，新任英國駐台代表將由英國駐緬甸公使瓊斯接任。

鄧元翰（John Dennis）於2020年12月抵任，將於今年2月離任，他今天下午在英國在台辦事處代表官邸舉行媒體惜別茶敘。

台灣是鄧元翰的外交官生涯最後一站，他說，擔任外交職務超過40年，他將在今年春天於英國外交發展部退休；他也透露，新任英國駐台代表將由英國駐緬甸公使瓊斯（Ruth Bradley-Jones）接任。

鄧元翰受訪時說，離任與退休都讓他百感交集，台灣一直是他最想派駐的目的地；他回憶，1980年代到香港學習中文時，他以遊客身分首次到台灣，當時就在心裡許願，希望有天能回到台灣，只是沒想到是30多年之後。

他肯定台灣自由的環境令人感到舒服，且民眾的友善度更不是在他國可見到的，未來會再回來台灣。

被問及是否邀請前總統蔡英文訪英，鄧元翰說，目前沒有聽聞相關計畫，蔡英文與英國關係良好，訪英是「很自然的事」（natural thing），若成行也不會感到意外。

鄧元翰在惜別演說中提到，在台灣的4年是充滿改變、挑戰和機會的難忘旅程，一起渡過Covid-19疫情、慶祝台灣從公衛到供應鏈等全球議題上的寶貴貢獻，並在多方面建立新的台英合作關係，也面臨台海兩岸日益增加的壓力。

鄧元翰強調，英國對台灣的長期政策沒有改變，英國與台灣非官方但充滿活力的雙邊關係依舊以民主與自由、尊重與包容的共享價值為基礎。2024年選出的英國工黨政府持續致力於印太地區發展，並持續承認歐洲大西洋地區與印度太平洋地區的安全與繁榮是不可分割的。

鄧元翰細數4年來的5大面向成績單，第一，英國與國際夥伴合作，持續強調兩岸和平穩定的重要，且英國外交發展部印太事務部長韋斯特（Catherine West）去年11月也表明，聯大第2758號決議沒有決定台灣的地位；第二，樂見台英雙邊商品與服務貿易總額從2020年的73億英鎊增長到2023年的83億英鎊，而在2023年11月簽署的台英「提升貿易夥伴關係協議」更是重要亮點。

他指出，第三，樂見台灣在2021年做出「2050淨零目標」同樣的承諾可互相學習，此外，目前有超過100家英國企業協助建立和增進台灣的離岸風電發展；第四，雙邊在半導體、淨零科技、網路、電信與太空、電動車以及人工智慧等關鍵產業的合作持續成長，而「台英創新研發合作計畫」是英國最成功的全球共同合作計畫之一。

鄧元翰談及民間交流說，每年參加歡樂多彩的台灣同志遊行，慶祝平權和LGBT+人權，是最珍貴的台灣回憶之一，Chevening網絡以及台英青年交流計畫也持續蓬勃發展；此外，身為在台灣的英國駕駛，很高興英國和台灣的駕照自2022年1月起互相承認。