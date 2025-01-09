快訊

網傳「北榮麻疹流行」士林檢出手 發文者背景曝「曾諷柯文哲要乖」

「獻給了不起的妻子」凱特王妃43歲生日 威廉曬「未公開照」甜蜜發文

處分「台灣省黨部」政治檔為國有 國民黨提告促轉會判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨號召集結聲援柯文哲 黃國昌：超過10位藍委響應

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，民眾黨本周即將發起集結活動聲援，代理主席黃國昌今天說，目前有超過10位國民黨立委表達支持，當天也會站出來堅持司法正義，如果賴清德總統願意親自面對，「主辦單位一定很有風度。」

黃國昌晚間接受廣播節目專訪，談及接任民眾黨代理主席，他說民眾黨是很有制度的政黨，所有黨務工作依然按部就班，這是柯文哲帶給民眾黨最大的資產之一，民眾黨全黨上下一心，大家各自在崗位把工作做好，「或許聽起來有點矯情，在我心中民眾黨主席就是柯文哲。」

依照民眾黨章規定，黨主席出缺應在6個月內完成補選，黃國昌說，民眾黨已經成立選舉委員會，目前由中央委員林富男擔任主委，「我並沒有參與，因此不便發言」，民眾黨是有制度的政黨，相關時程交由選委會執行，未來會以公平公正公開的態度辦好補選。

主持人錢怡君詢問，民眾黨發起「111，釘孤枝」集結活動，國民黨主席朱立倫在臉書發文聲援，詢問國民黨立委出席意象為何。黃國昌表示，國民黨同樣作為在野黨，非常感謝朱立倫的聲援，未來在司法改革的道路上面，還有很多需要共同努力的地方。

黃國昌也提及，整個檢察體系的公信力，已經快要被民進黨政府玩殘，就連一般公民都看得懂，同樣在野的國民黨怎麼會看不懂，因此從民眾黨宣布舉辦集結活動到現在，已經有超過10位國民黨立委表達出席意願，大家都願意為了司法正義而站出來，「國民黨在立法院的同事好朋友，他們願意站出來，對我們來講點滴在心。」

不過，黃國昌也說，如果賴總統想要親自面對，主辦單位也會展現風度，一定有機會上台講話，直接面對群眾感受憤怒。

另外，台北地方法院上周裁定柯文哲羈押禁見，外界也好奇是否會再度提出抗告，黃國昌聽聞後表示，「會，主席跟律師團會提抗告」，台北地檢署繳出笑掉人家大牙的起訴書，真的不知道要怎麼吐槽這些檢察官。

國民黨 柯文哲 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

偵查不公開一再破功 黃國昌要砍最高檢一半預算

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

民眾黨民調 41.5%認檢方起訴柯文哲證據不充分

相關新聞

陳菁徽遭擒抱重摔…鍾佳濱稱「怎證明傷是因我」？ 徐巧芯：不要臉

民進黨立委鍾佳濱去年在朝野攻防時，「擒抱重摔」國民黨立委陳菁徽，陳自訴鍾佳濱故意傷害與性騷。國民黨立委徐巧芯今天透露，鍾...

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA...

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

台糖追償民進黨新系大老吳乃仁賠售台糖土地案，民眾黨立委黃國昌昨指吳欠款、法官不敢執行；台北地院今表示，法院2024年12...

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人...

英國在台代表將離任 鄧元翰：若蔡英文訪英是很自然的事

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）將結束任期，他9日表示，下位代表為布萊德利－瓊斯（Ruth Bradl...

加州野火肆虐進入緊急狀態 外交部：部分僑民撤離安全無虞

美國加州洛杉磯野火肆虐，造成至少5人死亡，10萬多名民眾撤離，總統拜登已宣布加州進入聯邦緊急狀態。外交部今天表示，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。