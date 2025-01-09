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不只林秉文？梁文傑疑同框桃園建商 凌濤揭背景：每條線都指向88會館

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯近日揭露，陸委會副主委梁文傑與遭通緝的林秉文昔日同框飲酒作樂的影片，八八會館洗錢案再成討論話題。國政基金會副執行長凌濤怒嗆，影片中坐在梁文傑旁邊的黃國杰是桃園建商，與桃園市前市長鄭文燦及民進黨新潮流交好。

凌濤指出，2022年他們揭露88會館集團到桃園八德購置農地，賺取暴利。時任市長鄭文燦涉挪捷運站址，案件至今查察沒下文。不僅鄭文燦進出88會館，鄭還跟林秉文嗨唱，地點就在黃國杰的「皇家薇庭」婚宴會館。

凌濤指出，梁文傑被爆與林秉文飲酒作樂，旁邊就疑似是黃國杰作陪，這位黃姓建商到底是何方神聖？他旗下各種投資及建設公司超過十間，由大吾疆建設資料顯示他是海德投資代表法人，跟投資夥伴林宏保長年圍繞在鄭文燦周遭；「林秉文、張子文、陳仕坤、郭哲敏、梁文傑、鄭文燦等新潮流高層，怎麼老是你們？」

凌濤說，88會館是台灣的大黑洞，所有線索一旦碰觸該會館，就莫名斷線。而新潮流與檢警調、線上博弈、地下匯兌的關係，正一一浮現。鄭文燦的案可以被壓7年、林秉文300萬元交保潛逃、還明目張膽狂發臉書，台灣司法拿他們沒轍？恐怕答案就在桃園這個大集團的深水區中。每一條線，都指向與八八會館牽涉的台灣警政、政界、商界高層。

凌濤 林秉文 梁文傑 鄭文燦

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