英國駐台代表鄧元翰將卸任 任內亮點推動台英 ETP

英國駐台代表鄧元翰（John David Dennis）2月將離任、退休，9日他舉辦離台前的媒體茶敘時提到，接任人選為Ruth Bradley-Jones，這也是英國駐台第二位女性代表。此外，他也細數自己在台推動的重要台英交流成果，其中最受關注的就是台英ETP。

鄧元翰致詞時表示，過去四年是一段充滿改變、挑戰和機會的難忘旅程，不僅對他個人而言如此，對英國和台灣而言也是如此。雙方一起渡過了COVID疫情。慶祝台灣在從公衛到供應鏈等全球議題上的寶貴貢獻，並在這些議題及更多方面建立了新的台英合作關係，也面臨台灣海峽兩岸日益增加的壓力，破壞區域和平與穩定。他強調，英國對台灣的長期政策沒有改變，英國與台灣非官方但充滿活力的雙邊關係依舊以民主與自由、尊重與包容的共享價值為基礎。

鄧元翰提到，台英雙邊商品與服務貿易總額從2020年的73億英鎊增長到2023年的83億英鎊（成長13.7%），2024年總額預期將持續成長，特別是在服務貿易領域，英國目前是台灣在歐洲的第三大貿易夥伴，僅次於德國和荷蘭，正因如此，在2023年11月簽署的台英《提升貿易夥伴關係協議》成為他在台灣四年任期成就中的重要亮點，他期待未來針對列為優先重點領域的協議簽署，包括數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排。

至於未來接手他的在台任務人選，鄧元翰說，他將於2月8日離開台灣，新任英國駐台代表Ruth Bradley-Jones將於2月10日上任。根據英國政府官方網站，Ruth Bradley-Jones曾派駐緬甸，也曾在英國外交部主責東北亞與太平洋事務。

此外，前總統蔡英文去年10月訪問歐洲，當時媒體報導指出，蔡英文原本規劃訪問英國，最後計畫推遲。關於蔡英文今年是否可能啟程訪問英國，鄧元翰表示，他沒有相關資訊，不過蔡英文本身和英國關係很好，如果訪英他也不會感到意外，「這是很自然的事情」，不過一切尚未定案。