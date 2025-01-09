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詹江村自爆有陸身分證嗆「逮捕我」 劉世芳回擊：勿再放話

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨桃園市議員詹江村。記者周嘉茹／攝影
國民黨桃園市議員詹江村。記者周嘉茹／攝影

國民黨桃園市議員詹江村近期赴大陸自爆有其身分證，被調查局等單位要求到案說明，詹還嗆聲說「來逮捕我」。內政部長劉世芳今表示，已要求本月17日前說明，移民署是依據公務職權訪談，希望按照台灣民主法治基礎來接受訪談，希望不要再放話或提供假訊息，台灣人民也不可能接受反制洗腦。

劉世芳今下午辦部務會報會後記者會，目前詹江村到案說明時間尚未截止，要求詹1月17日前說明，期間對方有無在台灣也不清楚，目前都是根據詹江村臉書來追蹤，詹江村是議員、是民意代表，民代的言論自由在台灣是被保障，但移民署官員依據自己公務賦予職權去訪談，希望詹江村按照台灣民主法治基礎來接受訪談，希望對方不要再放話或提供假訊息。

劉世芳表示，若提供錯誤資訊給公務人員，會觸犯使公務人員登載不實之罪，罪行相信大家都非常清楚，另也要支持移民署要依法行政，因為這是保障中華民國人民的最大利益，相信詹江村是受到桃園市民支持的議員，應該了解台灣民主法治，目前為止內政部做行政上的方式跟處理，都沒有更改過，都是按照現有法律，從憲法、兩岸人民關係條例，到戶籍法跟國籍法都沒改變。

劉世芳強調，不希望詹江村來訪談過程中，會拉幫結派或用這種方式繼續洗腦台灣人民，「台灣人民不可能接受這種反制洗腦。」

至於上周記者會曝有5名里長疑具有陸籍身分，內政部表示，目前5名集中在北台灣依規定由鄉鎮公所查明後，其中四名里長已經滿一年，另一位是補選還沒滿一年，如果沒有提出證明，鄉鎮區公所就會將其解職。

劉世芳強調，針對如何認定是否具有大陸籍相關身分，仍需要本人到場訪談、說明，秀出本人證件資料，這是基於對公民尊重，「我們不可能去問對岸，若對岸提供假訊息怎麼辦」，接受訪談的人說謊就是使公務員登載不實會有制裁，在台灣罪行不小。

內政部長劉世芳今辦部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今辦部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 詹江村

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