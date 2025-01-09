偵查不公開一再破功 黃國昌要砍最高檢一半預算

立法院司法及法制委員會今審查法務部相關單位預算，民眾黨立委黃國昌指出，檢方一再違反偵查不公開，身為檢方大家長的檢察總長邢泰釗，每次都說痛心疾首要查洩密，最後都是查無不法，抓到的15個案例都是警察，因此他提案減列最高檢察署49%的預算。

黃國昌指出，當年自己曾帶imB的秘密證人去北檢，作證內容全變成週刊幫忙洗地的報導，當時總長就說痛心疾首，要查違反偵查不公開的亂象，最後全部都是簽結，前法務部長也說從2018年以來都有人被懲處，結果專案小組查出來的名單，15 個人全部都是警察，甚至當中還有人未曾接觸過案情，因為當初根本不是發交給警方去辦的，讓他無法接受。

邢泰釗對此表示，雖然根據偵查不公開作業辦法，北檢涉及洩密上級督導機關是高檢署，但他基於檢察一體，不打算迴避問題，不過洩密的管道非常多，律師、法官、司法警察都掌握很多資訊，是不是檢察官洩漏出去真的很難查證，如果不從制度和法令做為配套措施來改善，洩密的戲碼10年後還是會不斷重演。

邢泰釗說，最高檢預算原本就很少，預算規模大概相當於台東地檢署，如果把預算減列到將近49%，一半的預算減掉的話，預算可能會比澎湖地檢署還少，經費非常拮据，相信這對實際業務推展並沒有多大的意義。