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八炯爆20萬台人領陸身分證 移民署、調查局查證「名單不到10人」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今辦部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今辦部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

網紅八炯拍攝紀錄片，揭露中國大陸引誘至少20萬國人申辦大陸身分證，調查局已查獲名單並函送內政部。內政部長劉世芳證實有收到調查局密件，會給10日到場說明，查明屬實即廢止戶籍，目前移民署加上調查局名單有不到10人查證中。移民署長鐘景琨透露，正在查的為是否涉赴大陸領具戶籍的大陸身分證之台灣人。

劉世芳今辦部務會報會後記者會，針對調查局函文內政部一事，她說，確實這兩天有收到調查局用密件送來名單，由移民署按照調查程序進行，一樣會給10天到場說明，查明屬實就會是廢止戶籍，若廢止國民權利就會不見，但是義務還是在，目前移民署本就在查的人數，加上調查局送來的人數，「正在處理中的數量少於10人。」

鐘景琨補充，移民署如果知悉台灣人民在大陸涉及有戶籍或領用護照，會函文通知說明，若查證屬實會通報當事人所在地的戶政事務所等單位，廢除戶籍，並依據事證調查，違反規定會依法處理。

至於內政部上周查獲八炯影片中二人，並通知到場說明一事，劉世芳表示，該二人的調查期尚未到期。

內政部 劉世芳 移民署

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