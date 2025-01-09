柯建銘1人發言66分鐘 朝野協商再破局…韓國瑜無奈宣布散會

p>國民黨、民眾黨希望10日表決行政院的《憲訴法》覆議案，但民進黨希望先讓行政院長卓榮泰報告、下周再表決，各方無法達成共識，朝野協商再次破局。其中，2個多小時協商，民進黨總召柯建銘一個人就發言了66分鐘。由於未達成共識，相關議案將於10日的院會表決。

老柯盼下周覆議表決

立法院9日針對行政院《憲訴法》覆議案何時處理進行朝野協商，不過協商一開始柯建銘就先提程序發言，一路講了25分鐘，柯建銘表示，覆議案下周處理，其他包括總預算、前瞻預算、台電追加預算等案件，民進黨也可配合儘速、挑燈夜戰處理，會在法定期限將所有事情處理完、不用擔心。

但國民黨團首席副書記長王鴻薇認為，接下來只剩下4次院會，也許可以加開院會，不過整體時間已經相當緊迫，如果行政院長卓榮泰要來立法院報告，按照過狀況除了院長簡報以外，各黨分別還要出11、11與2位立委進行詢答，然後還要花時間表決，各委員會雖然幾乎審完總預算，但整體還需要再協商，都將花去不少時間。

藍盼優先處理預算

「行政院已經召開記者會向國人說明覆議案立場，不用再來立法院說明了吧？」王鴻薇不滿指出，立法院長韓國瑜與多位立委還要前往美國參加美國新總統川普的就職典禮，各黨對於總預算的處理都相當急促下，根據現有法律規定，行政院長不是一定要到國會報告覆議案，希望能將院會拿來處理總預算。

隨後在民進黨團幹事長吳思瑤、副書記長李坤城，民眾黨團書記長吳春城發言後，柯建銘又再度發言41分鐘，韓國瑜在柯建銘2次發言時都非常仔細聆聽，並計算他的發言時間。柯建銘此次主張，覆議案、總預算等都可以談，但潛艦國造的預算不能動，他也希望以後立法院不要再打架。

各黨團幹部發言完後，韓國瑜無奈表示，各黨針對《憲訴法》覆議沒有達成共識，因此宣布散會。

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