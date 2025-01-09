陳菁徽遭擒抱重摔…鍾佳濱稱「怎證明傷是因我」？ 徐巧芯：不要臉

民進黨立委鍾佳濱去年在朝野攻防時，「擒抱重摔」國民黨立委陳菁徽，陳自訴鍾佳濱故意傷害與性騷。國民黨立委徐巧芯今天透露，鍾佳濱在法院稱，「陳菁徽4個小時以後才驗傷，怎麼能夠證明身上的傷是因為我呢？」徐巧芯批，這樣的說法非常不要臉。

年節將至，各立委辦公室規劃國年留稿，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、張宏陸今天邀媒體拍攝「拍照拳擊」賽事，但這樣的主題設定引發徐巧芯不滿，於拍攝現場外舉行記者會踢館，並在中興大樓一樓的牆壁上貼滿郭國文、鍾佳濱去年衝突時的照片，且逐張說明。

徐巧芯說，今天她會知道鍾佳濱等人錄製過年留稿，是陳菁徽告訴她的，陳菁徽已經二度被鍾佳濱性騷跟欺負，都到法庭上面，結果鍾佳濱講出非常不人道的話，指「陳菁徽4個小時以後才驗傷，怎麼能夠證明身上的傷是因為我呢？」