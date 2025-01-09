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民進黨：憲訴法覆議案不邀政院說明 國民黨應負責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影

民進黨秘書長林右昌今天表示，立法院不邀請行政院就「憲法訴訟法」覆議案進行報告說明，這樣的作法令人遺憾，完全主導的國民黨應為此負起一切責任，歷史也將會留下紀錄。

林右昌說明，民進黨的立場就是窮盡一切最大的努力與方式，以維護台灣得來不易的民主體制。國民黨主導的「憲法訴訟法」修法，修法過程倉促粗糙，嚴重缺乏討論與社會溝通，其結果造成有癱瘓憲法法庭的疑慮，大幅影響人民釋憲權益，不但引發法律學界與律師團體上街抗議，更讓公民社會充滿毀憲亂政的質疑。

林右昌指出，行政院依憲政程序提出覆議，便是透過憲政機關之間的法定機制，提供立法部門再次審視議案有無不妥之處的機會，這是民進黨身為執政黨，盡一切努力維護國家憲政體制，為全民負起責任的作法。

林右昌說，國民黨居然可以再次封殺行政院長到立法院報告，不僅不符合憲政慣例，又徒增憲政機關間的對立。這樣的做法，不但與國民黨主席朱立倫所稱朝野要和不要鬥的方向背道而馳，說一套做一套，也坐實了公民團體對國民黨毀憲亂政的控訴。

林右昌表示，希望立法院多數黨審慎看待行政院覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持行政院覆議。

憲法訴訟法 林右昌 民進黨 行政院

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