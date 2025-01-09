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「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬台幣高檔料理。（本報資料照片）
民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬台幣高檔料理。（本報資料照片）

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA」，高檢署、北檢行政調查中。檢察官指出，吳乃仁餐敘席間談健身、分享退休生活，沒談到案件，現在坦然面對調查。

據悉，高檔日料餐敘時間在2024年12月26日晚上6點30分至晚上9點，檢察官徐名駒約一周前傳訊給檢察官涂永欽、陳鴻濤、李建論及林錦鴻等4人，邀約「歲末年終聚餐」，地點定在台北市中山區知名高級日料名店「AD ASTRA」餐敘。

有檢察官透露，眾人以為26日聚餐是同事間的年終聚餐，才同意前往，5名檢察官分別前往餐廳、抵達包廂用餐，席間「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊起身接電話，走出包廂後，不久吳乃仁進入包廂。

該檢察官指出，現在「坦然面對調查」，當天吳乃仁在包廂餐桌上談論「健身」，分享退休生活，壓根沒有提到案件，並無公務人員利衝突迴避問題，也沒有繫屬案件，餐敘時間從晚上6點30分至晚上9點，眾人用餐後離場、沒有續攤，事後沒有過問徐名駒與陳、吳關係。

黃國昌1月8日晚間於臉書貼文，「賴著不還的吳乃仁　觥籌交錯的檢察官」直指去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官。

黃國昌點名法務部部長鄭銘謙回答，「徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線、低消六萬的包廂，由誰買單？席間又談了些什麼內容？」法務部長鄭銘謙9日上午受訪指出，北檢在第一時間著手行政調查，同步請高檢署展開行政調查。

吳乃仁 日本料理 檢察官

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