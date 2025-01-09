政院將對警察年改修法提救濟 盼立院函送勿有政治考量

立法院三讀修正通過「警察人員人事條例」，提高退休警察等人的所得替代率至80%。行政院今日指出，修法違反「憲法」第70條精神和「預算法」規定，收到修正法案後將徵詢專家學者與考試院看法，討論各項救濟途徑；政院也喊話立法院，盼法案送件勿參雜政治考量，若要公務員春節加班處理覆議，非常不合理。

立法院日前三讀通過警察人員人事條例修正案，行政院當時指出，根據計算，未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠政院公務預算撥補，將由全體納稅人共同負擔；但修法對象不只警察，也臨時納入消防、海巡、移民及空勤總隊人員，財務缺口勢必提高。

對此，行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會說，三讀時版本臨時有異動，包括現職3萬多名警察等人員和8萬多名退職人員都會受到影響，因為當時估算時都未納入臨時加入的對象，因此數據需重新估算。

李慧芝強調，立法院此次修法並未徵詢行政院，也沒有指名增加支出的資金來源，違反「憲法」第70條和「預算法」相關規定，行政院會依照憲法所賦予的權力進行救濟，在收到立法院正式函文之後，會徵詢專家學者意見，並尊重考試院看法，討論各項救濟途徑。

當前立法院尚未將財政收支劃分法、選舉罷免法和警察人員人事條例修正案函文送至行政院，但農曆春節將至，礙於提出覆議案的法定期限，行政院恐要在春節加班處理。

李慧芝說，行政院長卓榮泰不希望法案送件摻雜政治考量，政院希望程序一切合法、合理；她說，如果立法院在年前最後一個上班日、1月24日才把修法法案送來，依法政院必須在2月2日前提出覆議，公務員須在春節假期中加班處理，非常不合理，卓揆也不希望看到。

國民黨團揚言接下來擬針對公務人員年改進行修法，李慧芝表示，政院一直很尊重立院，希望兩院有良好溝通，期盼修法不要違反退撫制度，公平對待所有參加者的憲法平等原則，希望立院詳加考量，捍衛世代正義，維持年金永續。