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參選民眾黨中央委員 新北議員陳世軒：站出來共同承擔

中央社／ 新北9日電
民眾黨籍新北市議員陳世軒（圖）9日宣布參加民眾黨中央委員改選並表示，作為黨內的年輕世代，在黨最艱難的時候，就應該站出來共同承擔。（陳世軒服務處提供）中央社
民眾黨籍新北市議員陳世軒（圖）9日宣布參加民眾黨中央委員改選並表示，作為黨內的年輕世代，在黨最艱難的時候，就應該站出來共同承擔。（陳世軒服務處提供）中央社

民眾黨新北市議員陳世軒今天宣布參加民眾黨中央委員改選並強調，自己不歸為是誰的人，也不要把他算在哪一派，他作為黨內的年輕世代，在黨最艱難時，就該站出來共同承擔。

他發布新聞稿表示，現在外界都在唱衰民眾黨，不可諱言，現在是民眾黨最艱困的時候，身為民眾黨的其中一員，怎麼能在這時退縮。

陳世軒指出，他擔任新北市黨部主委後，地方黨務不僅是打掉重練，更是從零開始，把新北黨部的組織重整、規模化，已逐漸看到成果，重要的是學會承擔重責、傾聽及溝通。希望扮演基層跟黨中央橋梁的角色，反映基層真實心聲，傳達地方意見。

他表示，他是民眾黨的年輕一代，有理想、有衝勁、有想法。這陣子對民眾黨的打擊一波接著一波而來，自己看到了黨員的焦慮怒吼、支持者的急迫眼神，也因此，總問自己能為這些黨員、為支持者、為民眾黨做什麼？

他強調，他現在就是跨出這一步的時候，「不須把我歸為是誰的人、把我算在哪一派，一群人才走得遠，自始至終，我的目標只有團結壯大民眾黨，希望民眾黨因為有我而更好」。

民眾黨 議員 陳世軒

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