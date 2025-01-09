賴總統接見雷根總統基金會訪團 盼推動臺美關係發展

賴總統9日上午接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團，賴強調，面對威權主義持續擴張，臺灣會積極落實「和平四大支柱行動方案」，以確保區域和平穩定、捍衛民主自由價值，並促進世界繁榮發展，也期盼與訪賓共同推動臺美關係發展，一起落實雷根基金會的各項理念。

賴總統致詞時首先歡迎楚里歐會長率領「雷根總統基金會暨紀念中心」成員來臺訪問，並代表全體臺灣人民向加州目前發生的大火表達關心及慰問，希望大火能夠迅速撲滅、減少傷害，受傷的人也能迅速得到救助。

賴總統表示，雷根總統是臺灣堅定的友人，他在1982年提出的「六項保證」，以及美國國會在1979年通過的《台灣關係法》，都是臺美關係的堅實基礎。其中，「六項保證」更被納入《2018年亞洲再保證倡議法》，奠定了美國跨黨派、跨國會兩院、跨部門對臺灣的支持。

賴總統說，當前威權主義持續擴張，雷根總統「和平靠實力」的信念，對於民主國家團結維護自由、民主、和平，以及以規則為基礎的國際秩序，顯得格外重要。

賴總統指出，「雷根總統基金會暨紀念中心」承襲雷根總統志業，倡導「個人自由」、「經濟機會」、「全球民主」及「國家尊嚴」等理念。今天在座有多位貴賓是曾經在政府任職的國安團隊，也有多位是長期與臺灣互動的老朋友，他由衷希望能和大家繼續共同推動臺美關係發展，一起落實雷根基金會的各項理念。

賴總統特別感謝楚里歐會長和「雷根總統基金會暨紀念中心」大力支持臺灣，不僅無懼中國大陸的威脅與制裁，在2023年4月蔡英文前總統過境加州的時候，於雷根圖書館提供熱忱接待，同年10月也特別組團來臺訪問。

賴總統強調，面對威權主義持續擴張，臺灣會勇敢面對，也會秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，加深臺灣與美國和其他民主國家的合作，確保區域的和平穩定，捍衛民主自由價值，促進世界繁榮發展。

隨後，雷根總統基金會長楚里歐致詞時感謝賴總統的熱情歡迎，很榮幸能與賴總統及政府高層官員會面。對於能發揚雷根總統所留下的影響力、永恆原則及共同價值觀，他深感自豪。他提到，雷根總統上任前曾二度訪問臺灣，誠如賴總統所言，雷根政府所提出的「六項保證」，至今仍是臺美關係的框架基礎。

楚里歐說，雷根總統深知美國與盟友的力量，是全球和平、繁榮及安全的關鍵。他也知道，提供經濟機會及民主制度的社會能為人民帶來更好的生活。他曾說，自由並非少數幸運者的特權，而是所有人不可剝奪的普世權利。臺灣開放的社會及蓬勃發展的民主，充分展現對自由的堅定承諾。

楚里歐指出，他們很榮幸曾於2023年10月訪問臺灣並與蔡前總統會面，此次則於2025年初的關鍵時刻訪問臺灣，此刻之所以至關重要，是因為美國約10天後即將迎來新政府就職。此行他們清楚看到臺灣是民主蓬勃發展的國家，各政黨也共享對民主原則的承諾；同時看到臺灣領先的經濟及在全球技術領導地位，為美國帶來許多正面的合作機會。此外，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括臺美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。

楚里歐表示，他很期待與賴總統針對臺美共同面對的機會與挑戰進行交流，相信未來將持續攜手，深化彼此對自由、民主、經濟、安全與穩定的共同承諾。

此外，9日賴總統接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團時，首先代表全體國人向加州目前發生的大火表達關心及慰問。希望大火能夠迅速撲滅、減少傷害，受傷的人也能迅速得到救助。楚里歐現場特別送上「雷根糖」給賴總統。雷根糖（Jelly Bean）起源係來自於美國前總統雷根最喜歡吃雷根糖，甚至在雷根總統喪禮上時，也放了一小罐Jelly Belly的雷根糖在口袋中。