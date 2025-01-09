人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人熟識」，當作他淡出政壇的心情寫照。身為民進黨教父級的退休大老，「乃公」可以笑傲江湖，但人在江湖飄哪有不挨刀，政敵磨刀霍霍，吳乃仁仍是頭號箭靶。

民進黨老一輩的政治人物吳乃仁、柯建銘、林忠正、施明德都喜歡留著小鬍子，有一些江湖傳說，也感覺比較有男人味。吳乃仁一抹小鬍子，笑罵由人，頗有金庸筆下老頑童周伯通的調調，但他威名顯赫，早年就被封為「黨外18飛鷹」，新潮流的扛霸子，民進黨前主席黃信介將兩位智多星吳乃仁、邱義仁並列「兩粒土豆仁」，黨內輩分崇高，連前總統蔡英文都要尊稱一聲「乃公」。

事實上，吳乃仁畢業於東海大學經濟系、美國哈佛大學公共行政碩士，政治為表、經濟是根，他也是民進黨內少數看得懂財務報表的政經軍師。吳乃仁近視一千度，但擅長觀風向，年輕時就在股市賺得留學的第一桶金，從政後則為民進黨操兵謀糧，扛起財務、配票的重任，甚至被喻為「民進黨的周恩來」。

吳乃仁留下戰績、也埋下爭議，他擔任台糖董事長時涉及土地賤賣案，時任立委的賴清德還曾公開背書，「願意用我的政治生命，來保證他的清白」，至今仍成對手攻擊的把柄。

吳乃仁個性阿莎力，雖是新系大老，卻與各派系都有好交情，他私下與好友聚餐喜歡喝喝小酒，酒酣耳熱之際還會爽喊「喝酒真歡喜」。全黨皆知乃公好酒量、好人緣，只要有人敬酒，幾乎來者不拒，蔡英文當年敦請吳乃仁重掌秘書長的「秘密武器」就是黃湯下肚；蔡英文酒量不差，她同時再找來大老陳明文、許信良、王拓等人當說客，眾人用「很純很純的XO」，合力把吳乃仁灌醉，吳乃仁醉到連打手機找司機的能力都沒有。在盛情難卻下，吳乃仁只好答應回鍋。

因為喝酒，吳乃仁也頻頻被爆料。鏡週刊2017年就曾直擊，吳乃仁經常流連台北市仁愛路一家有女陪侍的「OLA」高檔鋼琴酒吧，身邊常有一名年近30歲的正妹陪伴；週刊還盛讚，當時即將屆滿70歲的「乃公」，體力不輸給七年級年輕人。民進黨立委許智傑事後還原說，吳乃仁上知天文下知地理，當天是跟乃公討論「宇宙大爆炸」，到那邊只是男生聊天、女生倒酒，沒那麼嚴重。

蔡英文當時曾透過民進黨中央發出嚴正聲明，呼籲擔任黨公職的同志，莫忘初衷，謹守分際，如有涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之情事，也將請中評會依照相關黨紀嚴格執行。但因吳乃仁已退黨、退流，蔡英文的聲明缺乏約束力。

民眾黨立委黃國昌再爆料，吳乃仁貪汙判刑定讞、欠國庫1.74億元，但仍豪奢出入高檔餐廳、開豪車，去年12月底吳乃仁拄著拐杖出入無菜單高檔日本料理餐廳，席間還有5名檢察官在場，甚至傳出有正妹相伴。黃國昌質疑內情不單純，讓78歲的吳乃仁再成焦點，顯示「廉頗老矣，尚有賣點」。

吳乃仁近年新聞多了些八卦味道，他上一次與政治比較相關的新聞要回推2018年。當年民進黨縣市長選舉大敗，蔡英文請辭黨主席，黨內中生代共推「大師兄」卓榮泰補選黨主席，吳乃仁憤而退黨、退流時表示，「我已經忍了很久，這是最後一刀」。

吳乃仁自知毀譽參半，宣稱一刀切急流勇退，卻始終切不斷他和新潮流、民進黨的臍帶關係；政敵攻擊時都不忘補刀一句「民進黨大老」，這是吳乃仁揮之不去的政治烙印。

華燈初上，音樂響起，吳乃仁想要「找一個無人熟識的所在，燒酒一杯兩杯三杯」，醉意笑談人生，可能還不能盡如他意。

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