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黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

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黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
新系大老吳乃仁。 圖／聯合報系資料照片
新系大老吳乃仁。 圖／聯合報系資料照片

台糖追償民進黨新系大老吳乃仁賠售台糖土地案，民眾黨立委黃國昌昨指吳欠款、法官不敢執行；台北地院今表示，法院2024年12月30日收受台中地院囑託執行執行事件，標的是3家金融機構的存款，承辦股當日即發扣押命令，將標的物查扣。

台糖公司董事長吳明昌對此事曾表示，2024年12月9日向法院遞狀聲請強制執行，調查債務人吳乃仁的財產狀況產，並請法院依據強制執行法第20條規定，定期命吳乃仁報告財產狀況以利強制執行事宜。

另有台糖人員也表示，目前全案已經追查到約3900萬元，吳乃仁個人部分則已追討約700萬元。

據了解，黃國昌昨天在立法院經濟委員會質疑吳乃仁賤賣台糖土地造成國家虧損，判刑定讞卻至今欠款未還，還開名車，平日出入高檔餐廳。

黃國昌表示「這樣的人沒有錢賠國家，是台糖怠惰還是台北地方法院執行處放水？」隨後又在臉書爆料指控台北地檢署徐名駒等多名檢察官與吳在高檔日本料理店餐會，台北地院針對黃國昌的質疑發布訊息澄清。

吳乃仁 強制執行 黃國昌

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