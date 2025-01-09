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接見雷根基金會訪團 賴總統：台灣會積極強化國防力量

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團時表示，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，也會秉持美國總統雷根「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量。

雷根總統基金會暨紀念中心會長楚里歐（David Trulio）則表示，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。

賴總統致詞時首先表示，首先歡迎楚里歐率領雷根總統基金會暨紀念中心成員來台訪問，他要代表全體台灣人民向加州目前發生的大火表達關心及慰問，希望大火能夠迅速撲滅、減少傷害，受傷的人也能迅速得到救助。

賴總統表示，雷根總統是台灣堅定的友人，他在1982年提出的「六項保證」，以及美國國會在1979年通過的「台灣關係法」，都是台美關係的堅實基礎。其中，「六項保證」更被納入「2018年亞洲再保證倡議法」，奠定美國跨黨派、跨國會兩院、跨部門對台灣的支持。

賴總統說，當前威權主義持續擴張，雷根總統「和平靠實力」的信念，對於民主國家團結維護自由、民主、和平，以及以規則為基礎的國際秩序，顯得格外重要。

賴總統也感謝楚里歐和雷根總統基金會暨紀念中心大力支持台灣，不僅無懼中國的威脅與制裁，在2023年4月前總統蔡英文過境加州時，於雷根圖書館提供熱忱接待，同年10月也特別組團來台訪問。

賴總統強調，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，也會秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，加深台灣與美國和其他民主國家的合作，確保區域的和平穩定，捍衛民主自由價值，促進世界繁榮發展。

楚里歐指出，他們很榮幸曾於2023年10月訪問台灣並與蔡前總統會面，此次則於2025年初的關鍵時刻訪問台灣，此刻之所以至關重要，是因為美國約10天後即將迎來新政府就職。此行他們清楚看到台灣是民主蓬勃發展的國家，各政黨也共享對民主原則的承諾；同時看到台灣領先的經濟及在全球技術領導地位，為美國帶來許多正面的合作機會。

此外，楚里歐也表示，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。他很期待與賴總統針對台美共同面對的機會與挑戰進行交流，相信未來將持續攜手，深化彼此對自由、民主、經濟、安全與穩定的共同承諾。

台美關係 美國 賴清德 雷根

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