未先說明提案 藍委凍結法務部預算

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「沒有先說出國研習的計劃就要花錢，這樣不合理！」國民黨立委吳宗憲9日在司法法制委員會審預算時指出，法務部未事前說明出國研習的預算內容，因此決定凍結。但民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤緩頰說，行政部門不會不找立委溝通預算，不過最後相關案件仍先裁定凍結，有待法務部補充說明。

翻譯指引108萬？

立法院司法法制委員會9日審理法務部相關預算，有關洗錢防制指引翻譯的部分需花費108萬，引發國民黨立委翁曉玲不滿，要求全面刪除預算，但吳思瑤表示，相關指引有190頁，且翻譯專有術語需要專業人才，盼能凍結或不要全刪，但翁曉玲回批說，法務部有前1年指引，若沒有相差很多，不該花這麼多錢翻譯。

法務部官員解釋說，相關指引因為國際洗錢規範變動很大，所以需要專業外包人力。另外，法務部還有出國參加研討會與會議的預算，遭到委員會召委吳宗憲質疑，相關出國的業務規劃沒有先跟立委溝通，因此要凍結預算，要求法務部先將相關資料給他看，以便評估相關需求。

出國預算要給資料

「行政部門不可能沒有事前說明！」鍾佳濱緩頰說，機關通常都會想辦法，跟立委或是助理、辦公室主任聯絡，說明預算執行內容，就不需要在委員會審理過程再索資，若要凍結或是改列主決議約束行政機關也可事前講好，盼法務部在午休時間儘速將資料給吳宗憲。

吳思瑤也說，她初入司法委員會，法務部的聯絡人都很積極地要跟她說明提案。最終上述提案，第22案改成凍結200萬，23到26案件改成主決議，法務部也表示會儘快將資料送到。

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