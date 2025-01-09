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不義遺址保存條例初審保留條文多 另定期繼續審查

中央社／ 台北9日電

立法院教育及文化委員會今天審查「不義遺址保存條例草案」，包括法案名稱、立法目的、用語定義、毀損公有不義遺址原建物或遺構的罰責等，立委對於基礎定義見解不同，保留條文，另定期繼續審查。

為了解真相、促進和解，實踐轉型正義重要工程，行政院會去年7月18日通過文化部所擬「不義遺址保存條例草案」，系統化推動不義遺址的保存及維護，送請立法院審議。

另外，包括民進黨立委范雲、林宜瑾、蔡易餘、吳沛憶、黃捷、郭昱晴、陳培瑜、李坤城、張雅琳，以及國民黨立委鄭天財，也分別領銜提出修法版本，與行政院提案併案審查。

立法院教育及文化委員會今天繼續審查「不義遺址保存條例草案」，進行逐條審查。

首先，在草案名稱方面，國民黨立委柯志恩主張使用更妥當的字眼，譬如使用「人權歷史場域」名稱，是比較妥善的中性的字眼。國民黨立委葛如鈞也呼籲，法案名稱宜保留中性空間。但包括張雅琳在內多位民進黨立委則表示，「不義遺址」用詞，是世界通行方式。

由於立委意見分歧，未能獲致共識，國民黨立委林倩綺等人建議法案名稱暫時保留。會議主席范雲裁定，法案名稱保留。

委員會進入草案第1條條文審查時，關於立法目的，立委也意見分歧，無法達成共識，條文保留。

無黨籍立委高金素梅指出，不要切割歷史，應該反省不同時期的人權侵害事件。她呼籲，應把視野和心打開，不是在某個政黨的思維底下，如果時間點無法定調，應先召開公聽會聚焦。國民黨立委洪孟楷也呼籲，每一個人都應對過去的歷史，檢討和反省。

包括高金素梅、葛如鈞、林倩綺等多位立委，今天在會中發言時都有建議先召開公聽會。

黃捷說，關於「不義遺址保存條例草案」，立委有不同的史觀，無法達成共識。轉型正義在做的都是和時間賽跑，希望能夠讓相關工作趕快具體落實。

委員會審查草案第2條條文有關本條例的主管機關時，林宜瑾質疑，如果這部條例通過了，文化部成為唯一主管機關，是否有能力管理所有不義遺址。

張雅琳也說，不是要否定文化部，而是希望有更多部會投入，她舉例「不義遺址」若只保存，是無法讓後代子孫理解，在教育推廣的部分也應有所作為。民進黨立委陳秀寳等人也主張，應由文化部統合相關部會辦理。

關於草案第2條條文，委員會初審通過林宜瑾版本，明定本條例主管機關為文化部。本法所定事項涉及其他目的事業主管機關執掌者，由主管機關會同各目的事業主管機關辦理。

對於輪值委員會召委范雲主持會議繼續推進草案逐條審查，國民黨立委萬美玲說，第2條、第3條文以及之後的條文，幾乎都有「不義遺址」4個字，既然草案名稱已保留送協商，名稱都沒有定，怎麼去審查之後的每個條文，後面的條文是不是要一起保留送協商，她提議范雲應做處理。

范雲回應，愈討論會愈清楚，希望相關條文能處理的先處理完，還是可以往前走。

朝野立委意見分歧，經休息5分鐘之後，繼續開會。但從草案第4條到草案第15條，都與「不義遺址」用語連動，立委對於基礎定義見解不同，這些條文均保留。

擔任會議主席的范雲在宣告散會前說，相關草案另定期繼續審查，因為保留這麼多，就留在教育及文化委員會再拿出來審查。

主管 范雲 遺址

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