覆議案若邀越俎代庖的卓揆報告 王鴻薇：會阻礙總預算審查

行政院針對憲法訴訟法提出覆議，國民黨立院黨團決議不邀請行政院長卓榮泰到立法院報告，卓榮泰今親上火線表遺憾。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，這會期只剩4次院會，如果要邀請卓榮泰報告答詢，又要花掉1天，會阻礙審查中央政府總預算。

王鴻薇表示，從法律面來說，立法院職權行使法訂得很清楚，關於覆議案的處理只是「得」邀請行政院長來報告，現在若要加快審查中央政府總預算，不邀請行政院長來報告，也完全符合法律程序。

王鴻薇指出，這次覆議案是針對憲訴法，該法的「主管機關是行政院嗎？當然不是，是司法院」，行政院來報告窒礙難行之處，要報告什麼？難道司法院是行政院的司法部嗎？這樣不就亂套了嗎？

王鴻薇認為，如果行政院越俎代庖，幫司法院報告有哪些窒礙難行之處，這不也是違背、破壞五權分立的原則？因此，國民黨團不主張讓行政院長來報告。

王鴻薇也質疑，民進黨一直想讓卓榮泰來報告，就是民進黨根本不在乎中央政府總預算到底能不能夠如期完成，「到底現在是誰在擋預算？」