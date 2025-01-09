快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

恐成史上最常覆議釋憲閣揆 卓榮泰反稱這由立法院決定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今偕副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）說明憲法訴訟法三大覆議理由。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今偕副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）說明憲法訴訟法三大覆議理由。記者邱德祥／攝影

立法院擬明日處理「憲法訴訟法」覆議案，外界關注若覆議失敗，政院後續是否聲請釋憲。政務委員林明昕指出，窮盡政治手段後，不排除採取釋憲，或司法實務上的「預防性權利救濟」，必要時不會放棄任何救濟手段。至於行政院長卓榮泰可能成為史上提出最多覆議、釋憲的閣揆；卓說，「行政院會不會繼續提覆議案，是由立法院所決定」。

行政院2日提出「憲法訴訟法」覆議案，國民黨團總召傅崐萁指出，本周五積極處理覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，不願邀卓榮泰赴立法院報告；卓榮泰則在今天親上火線，於行政院舉行記者會說明覆議的三大理由，呼籲立法院支持。

針對覆議若未通過，是否考慮聲請釋憲。政務委員林明昕表示，覆議是憲法給予的政治手段，釋憲則是憲法給予的法律手段，兩者沒有直接關聯，覆議後不見得要釋憲，也能不覆議就釋憲；假使覆議案結果不如預期，政院窮盡政治手段後不排除採取法律手段，再來考慮是否釋憲、如何進行。

林明昕說明，覆議如果被否決，法律並不會即刻生效，依照憲法，要經行政院長副署、總統在10天內公布，還有時間可以沙盤推演，也因法律未明確寫下生效日，因此會在公布日後第三天生效，這段期間是否聲請釋憲「都可以考慮」。

林明昕指出，很多司法案件中，有一種叫做「預防性權利救濟」，指目前還未實際受到侵害，但一來的話就來不及，此手段是司法常態，但憲法訴訟實務上還未有過，但不表示不能做，都可以討論，至於大法官如何處理就尊重，「如果必要時不會放棄，但無法說現在一定會有，或是如何進行」。

媒體提問，行政院自去年國會職權修法，再到選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，及日前完成修法的警察年改議題，都認為窒礙難行，外界認為卓可能成為史上提出最多覆議、釋憲的閣揆。

「我每天都不悲觀，也不能悲觀。」卓榮泰回應，因為他對國家發展心存樂觀，才能跟著團隊一起前進，「悲觀不在我們每天日常內」，讓憲政體制、司法按正常運作，透過覆議案提出，是行政院的責任，未來大法官、憲法法庭做出什麼樣的決議，那是大法官的權利。

卓榮泰強調，覆議案的提出，行政院是被動的，主動權是在立法院，只要立法院誠心誠意為國為民，按照憲法基本份際，不作出任何擴權、違憲的動作，行政院沒有能力也沒有必要提出覆議案，「行政院會不會繼續提覆議案，不看行政院，而看立法院，是由立法院所決定」。

憲法訴訟法 行政院 釋憲

延伸閱讀

史上最多憲政救濟閣揆？卓榮泰盼立院誠心為國為民

影／覆議案未安排行政院報告 卓榮泰：絕非遺憾可以形容

提三大覆議理由 卓揆籲立院：別站在錯誤歷史那方

立委修憲訴法癱瘓憲法法庭 卓揆：最大的政治算計

相關新聞

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

新國會智庫今天針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘提出三項主張及四項法案發布民調結果，其中在是否支持憲法訴訟法修法中，有高達...

提三大覆議理由 卓揆籲立院：別站在錯誤歷史那方

國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就「憲法訴訟法」覆議案至立法院報告。卓揆今在行政院親自說明覆議三大理由，強調行政...

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

民進黨新系大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往台北市中山區知名日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除了台北地檢署檢察官...

酸柯建銘巨嬰、嗆跑青鳥 解密國民黨小編變戰神的幕後

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫反嗆不排除「以戰止戰」，而國民黨臉書則鎖定柯建銘發文狂轟，不僅諷柯...

林秉文打趴司法公信力 黃國昌：新潮流就是最強後盾

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，第三方支付業者林秉文被發布通緝卻接連在臉書發文，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說...

罷免成為政壇顯學 當心仇恨動員正在侵蝕台灣民主

操弄仇恨值，成為近年台灣政壇「顯學」。每一場罷免連署、投票，或多或少造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，引發冤冤相罷亂象，遍地烽火讓社會永無寧日，名不正、言不順的罷免其實是站在民意對立面，甚至有人帶風向「討厭xxx，別去那個縣市消費」，拉無辜百姓下水，只會失去民心不會得分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。