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憲訴法覆議案朝野下午協商 綠促勿只表決不討論

中央社／ 台北9日電
針對行政院提覆議案，立法院朝野黨團今天下午為此進行協商。民進黨吳思瑤表示，憲法訴訟法攸關司法權被癱瘓，不能只表決不討論。圖／聯合報系資料照片
針對行政院提覆議案，立法院朝野黨團今天下午為此進行協商。民進黨吳思瑤表示，憲法訴訟法攸關司法權被癱瘓，不能只表決不討論。圖／聯合報系資料照片

行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，國民黨立法院黨團表態不邀請行政院長卓榮泰就覆議案至立法院報告，立法院朝野黨團今天下午為此進行協商。民進黨團表示，憲法訴訟法攸關司法權被癱瘓，不能只表決不討論。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對憲法訴訟法覆議案議題做上述表示。

吳思瑤說，立法院職權行使法從立法院第5屆上路以來，任何行政部門認為窒礙難行移請立法院的覆議案，都必然經過再次討論、詢答的，並重行議決，唯一例外是2013年會計法，因單一條文的單一個文字的缺漏，沒有進行詢答是行政立法兩院及立法院各黨協商共識下，除此之外，都是慎重進行。

吳思瑤表示，卓榮泰願意負責任履行到立法院備詢的職責，難道立法院真的要不討論只表決嗎。覆議案本身就非常重大，更何況憲法訴訟法攸關司法權被癱瘓，這麼嚴肅的憲政課題，這麼重要的民主程序，國民黨一再只表決不討論，到底在怕什麼。

吳思瑤指出，下午的協商是民進黨團行文要求，立法院長韓國瑜不能夠這麼附和國民黨團總召傅崐萁，韓國瑜千萬不要無視於議事中立，身為立法院長，覆議案重行討論可以跳過快轉嗎，立法院可以因為單一政黨提案就可以否決其他政黨主張嗎，行政立法都應該負責任進行對話。

至於媒體提及院際協商，吳思瑤說，院際協商是憲法規範，是由總統發動，尊重總統賴清德對政局的研判、對於局勢的分析。如果賴總統認為需要，所有在憲法授權可以做的任何作為，賴總統都不會放棄，但是現在覆議案還沒有進行。

憲法訴訟法 立法院職權行使法 覆議案

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