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史上最多憲政救濟閣揆？卓榮泰盼立院誠心為國為民

中央社／ 台北9日電
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

外界關注行政院卓榮泰是否會成為史上提出最多憲政救濟的閣揆。卓榮泰說，「我每天都不悲觀，也不能悲觀」，針對提出覆議案，行政院是被動的，主動發動權在立法院

行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，不過，國民黨立院黨團不願意邀請行政院長卓榮泰就覆議至立法院報告。卓榮泰今天與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，一同在行政院舉行記者會說明覆議理由。

媒體詢問，從國會職權修法、憲法訴訟法、財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法到近期的警察人員人事條例等，外界關注卓榮泰將成為史上提出最多憲政救濟手段的閣揆。

卓榮泰說，他每天都不悲觀，也不能悲觀，因為他對國家未來發展要心存樂觀與希望，才能每天跟著團隊前進，「悲觀不在我們的日常裡」。

卓榮泰表示，為了讓憲政體制與司法院正常運作，提出覆議案是行政院、也是他的責任，未來憲法法庭所做的決議，是大法官權力。

卓榮泰說，提出覆議案，行政院是被動的，主動發動權在立法院，只要立法院誠心誠意為國為民，按照憲法基本分際，不做出任何擴權違憲動作，行政院沒有能力或必要提出覆議案。

卓榮泰說，行政院會不會繼續提覆議案，「不看行政院，而看立法院」，由立法院決定。

卓榮泰 立法院 行政院

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