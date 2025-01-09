公糧計畫收購價未調漲 公聽會：不調5元就刪業務預算

立法院去年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，即每公斤調漲5元，然而農業部堅持推動「１集、２轉、3加３」取代公糧收購價的調漲作法。立委張啓楷國會辦公室今天舉辦「保障農民權益 維護農民生計公聽會」，要求應回歸每公斤調漲5元的決議，否則將凍結、刪減農業部今年度大筆業務預算和特別費，誓言寸土不讓。

立法院去年7月決議通過政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，即每公斤調漲5元，農業部基於調漲將大幅增加政府財政支出近百億，以及無法讓所有稻農受益為由，多次反對調漲公糧價格，在野黨則將公糧收購價調漲5元的決議與總預算綁定，也成為今年度中央政府總預算案無法進入實質審查的原因之一。之後在行政院長卓榮泰邀集立法院朝野黨團幹部共商，並承諾去年底前提出公糧收購價格方案，總預算案才順利交付委員會審查。

上月底農業部宣布，計畫收購價一樣維持每公斤26元，但會透過提高公糧收購量的方式，以及加配合「１集、２轉、3加３」政策，糧食產業全面升級計畫年經費約57.2億；另為達到支撐糧價，「輔導收購價」提高每公斤1.5元，由23元提高到24.5元，調整後相當每公頃增加2萬元，本調整案自今年第1期作起適用。

立委張啓楷表示，以前立法院通過的主決議，行政部門就會開始執行，農業部承諾會提出完整配套，但提出的卻不是主決議提高5元的配套，要求一定要回歸每公斤調漲5元的決議，否則將凍結、刪減農業部今年度大筆業務預算，以及農業部長和次長的特別費等，誓言寸土不讓。

民眾黨國政顧問、陳李農改團隊執行長李武忠表示，公糧收購價已10多年未調整，這期間稻作生產成本大幅增加，加以國內物價指數也連連上漲，例如2023年CPI年增率高達2.5％，考量稻農處境合理調高公糧收購價實屬必要，，除非該政策明確違法，執行機關仍應遵守，推動後若發現窒礙難行或利大於弊，再循序提出修正案才是當前最佳決策。另也建議應建立問責機制並加以落實 ，才能讓官員謹言慎行，不再信口開河。

行政院參議何忠昇表示，1974年政府實施稻米保價收購，導致稻米開始供過於求，因此1984年推動稻田轉作計畫，然而保價收購和轉作是互相矛盾的，當時農委會曾主張廢除保價收購制度，這數十年來也多次調整收購價，假如現在每公斤調高5元，國內稻米種植面積可能會超過27萬公頃，並不利稻農收益，生產過剩的事實必須要重視。

現場出席農民不滿指出，繳交公糧是在為國家存糧貢獻，稻作生產包含肥料、人力等成本一直上漲，每公斤提高5元是照顧農民的方法，假如政府擔心稻米生產太多，就把餘糧收購價給拿掉，政府也應該協助農民促銷，而不是用數字遊戲來反對調漲。

農糧署副署長黃昭興承諾，針對取消餘糧收購價的部分會進一步研議，也會將農民的意見帶回討論。