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法務部審預算竟無人找召委吳宗憲溝通 綠委都看不下去

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今審查法務部預算進度緩慢，原因之一是整個法務部今天會前竟無一人曾找召委吳宗憲事先溝通，連民進黨立委吳思瑤都看不下去。圖／聯合報系資料照片
立法院司法及法制委員會今審查法務部預算進度緩慢，原因之一是整個法務部今天會前竟無一人曾找召委吳宗憲事先溝通，連民進黨立委吳思瑤都看不下去。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今審查法務部預算，但一上午進度緩慢，總共100多個預算案僅進行10餘案，許多數百萬的小額預算都讓朝野立委一問再問，沒想到原因之一是整個法務部在今天開會審查前，自部長鄭銘謙以下竟無一人曾找今天的召委吳宗憲溝通、說明，讓吳頗有微詞，連民進黨立委吳思瑤都看不下去，直說「這件事很大條」。

今天法務部預算審查範圍繁多，從出國考察及旅費、新媒體、媒體經營到司法專業文件翻譯等業務，都有立委有意見，不少立委似乎在提案前，都沒有經過法務部的預先說明，以致立委們各自耗費大量時間詢問業管機關，同時進行朝野攻防，光是刪減、凍結或保留預算就爭論不休。

後來今天主持會議的國民黨召委吳宗憲，透露事前法務部從上到下，沒有一個人會前找他溝通預算案，即便他日前曾因眼疾住院開刀，自己立委辦公室的主任或助理，也從未接獲法務部任何人來電，表達希望說明相關預算的意願。

吳宗憲臨場一頓抱怨，讓今天列席的法務部長鄭銘謙和眾官員面面相覷，如此情形連身為民進黨團幹事長的立委吳思瑤都看不下去，表示自己今年第一次從教育文化委員會來司法法制委員會，還是司委會的菜鳥，但連法務部的國會聯絡人都知道要找她溝通預算案，沒想到竟無人和司委會重中之重的召委聯繫，她曾任教委會召委，對吳所言感同身受，「這件事很大條」，希望法務部能盡速向吳宗憲溝通說明。

司法 法務部 溝通

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