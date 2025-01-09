國安危機！兒少事故死傷日本5倍 民團籲死因回溯至18歲

兒少權法修法將納入6歲以下兒童死因回溯。不過，靖娟基金會執行長許雅荏指出，若排除病死、先天性異常等死因，事故傷害及輕生是兒少死因之首，且根據統計，12至17歲兒少自殺死亡率呈上升趨勢，事故死因也居所有年齡區段最高，建議將兒少權法死因回溯年齡延長至18歲。

許雅荏表示，台灣生育率不足13萬人，比鄰國日本更少，但兒少事故傷害死亡人數卻是日本的5倍，「這是真正的國安危機」，12至17歲兒少事故死亡率達每10萬人6.9人，為18歲以下各年齡區段最高，必須透過死因回溯，分析死傷數據，找出造成兒少事故傷害死亡的真正原因，並透過全面性案例搜集、風險評估等，了解兒少面臨的困境，從交通環境、安全輔導的方面支持兒少。

目前有關兒少交通安全議題，基於兒少權法訂有跨部會的「兒少安全實施方案」，由衛福部主責並設有兒少事故協調會議。不過，許雅荏指出，會議半年才開一次會，表面上各部會都派出代表列席參加，但實際上對於兒少事故死傷、墜樓頻傳等議題的回應均是「帶回研議」，缺乏執行力且流於形式，若維持現行做法，恐難降低兒少事故、輕生死傷高於國際的現況。

許雅荏表示，兒少安全實施方案中，有關兒少事故傷害的預期指標為死傷零成長，從前述數據可見，實務上兒少死傷不減反升，效果十分有限，建議參考美國作法，對兒少交通安全議題進行系統性分析，找出問題關鍵，訂出政策目標且由主責機關定期回報執行成果，才能有效降低兒少事故死傷人數。

「兒少輕生率高，經醫學研究證實，與網路安全關聯性高。」許雅荏表示，美國已有網路安全專法在參議院闖關，不僅提高觀看兒少不宜內容的年齡門檻，有明文禁止網路平台業者搜集兒少個資，台灣尚無兒少網路安全專法，目前針對有安全疑慮的網站，也只有「過橋頁面」要使用者點選自己是否已滿18歲，對防止兒少觀看不當網頁「根本沒用」，建議政府盡快訂出網路安全專法，並逐年提出風險評估報告。