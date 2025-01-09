影／林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明司改是笑話

操弄仇恨值，成為近年台灣政壇「顯學」。每一場罷免連署、投票，或多或少造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，引發冤冤相罷亂象，遍地烽火讓社會永無寧日，名不正、言不順的罷免其實是站在民意對立面，甚至有人帶風向「討厭xxx，別去那個縣市消費」，拉無辜百姓下水，只會失去民心不會得分。

2025-01-09 13:30