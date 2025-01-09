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影／林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明司改是笑話

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立院黨團今天舉行「新國會智庫時事議題」民調發布記者會，學者鈕則勳（左起）、立委羅智強、廖偉翔、王鴻薇等人一同出席與會。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天舉行「新國會智庫時事議題」民調發布記者會，學者鈕則勳（左起）、立委羅智強、廖偉翔、王鴻薇等人一同出席與會。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團今天舉行「新國會智庫時事議題」民調發布記者會，學者鈕則勳、立委羅智強、廖偉翔、王鴻薇、李彥秀一同出席與會，針對PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注。

國民黨立委羅智強表示，2017年司法國是會議就決議制定的「棄保潛逃罪」，但行政院始終未提出修法版本，他是這一屆最早呼籲並提出棄保潛逃罪的立委，草案在去年3月就已經完成一讀，但卻遲遲等不到行政院版來一起審議，造成修法嚴重延宕，根本是刻意製造空窗，縱放「綠友友」，也難怪潛逃在外的林秉文敢如此囂張，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。

國民黨立院黨團今天舉行「新國會智庫時事議題」民調發布記者會，學者鈕則勳（左起）、立委羅智強、廖偉翔、王鴻薇、李彥秀一同出席與會。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天舉行「新國會智庫時事議題」民調發布記者會，學者鈕則勳（左起）、立委羅智強、廖偉翔、王鴻薇、李彥秀一同出席與會。記者許正宏／攝影

司法改革 國民黨 林秉文

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