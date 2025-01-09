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立委修憲訴法癱瘓憲法法庭 卓揆：最大的政治算計

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

「憲法訴訟法」覆議案處理在即，行政院卓榮泰今親上火線指出，行政院提出覆議並非造成對立，也絕非越俎代庖、長臂管轄，立法院卻不能安排行政院報告，連最基本的說明都沒有，絕非遺憾可以形容。卓揆表示，立委修正憲訴法是要癱瘓憲法法庭，這才是最大的政治算計，政院無法接受。

行政院2日提出「憲法訴訟法」覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，本周五積極處理覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，卓榮泰提覆議有越俎代庖之嫌，依「立法院職權行使法」，立法院沒有一定要邀請行政院長報告，決定不邀卓榮泰，以免浪費國人時間與公帑。

對於無緣赴立法院說明，卓榮泰今天上午將親上火線，於行政院舉行記者會。針對在野質疑政院無權提覆議，卓榮泰說明，行政院提出覆議並非要造成對立，是盼立委再次審慎討論，有重大爭議且窒礙難行的法律案，但立法院卻不能安排去做報告，最基本說明機會都沒有，絕非遺憾兩字可形容。

卓榮泰回顧，2013年行政院針對會計法提出覆議，在朝野有高度共識下，行政院未到立法院說明，但那時與今天情形完全不同，「雖有前例，但完全不可同日而語，這是絕大不同的兩個法律爭議事件」。

卓榮泰指出，憲法法庭作為國家最高憲政爭議解釋機關，攸關全國人民基本權利，統計到去年底，憲法法庭還有447件人民救濟聲請案還在排隊審理中，憲法法庭未結案件中，於人民聲請案的高達99％，換句話說，憲法法庭是人民在憲法爭議上，最重要且最後唯一的關卡，不容被破壞，如果因為新法修正，導致憲法法庭開會人數不足，無法做成決議，將是置人民權利於不顧，嚴重剝奪人民基本權利，行政院當然要捍衛，有責任也有權利提起覆議。

卓榮泰強調，「這絕非是部分立委所說，行政院越俎代庖、長臂管轄」，那立法院用立法權凌駕司法，限制規範大法官開會和決議人數，難道不是擴權違憲、越界管轄嗎？

卓榮泰直言，國會部分立委想透過修法規範大法官會議人數，進而癱瘓憲法法庭，為得是當有法律案出現憲政爭議，無法透過憲法法庭來做憲政救濟，才是這次修法最大的政治算計，也是我國憲政體制上最大一次破壞，他無法接受。

卓榮泰 憲法法庭 行政院

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