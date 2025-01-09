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民團籲立院速通過專法 保存威權統治不義遺址

中央社／ 台北9日電

立法院教育及文化委員會今天審查不義遺址保存條例草案等案，台灣人權促進會等民間團體召開記者會，呼籲朝野立委能夠好好審議草案，聽見民間團體的呼籲，儘速在本會期三讀通過，讓國家有資源、人力展開不義遺址保存的工作。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「不義遺址保存條例草案」等案。台灣人權促進會、台灣永社、陳文成博士紀念基金會等民間團體，今天在立法院召開記者會，呼籲立法院應儘速通過草案，保存威權時期的不義遺址，鞏固人權民主教育。

台灣永社副主任黃慧瑜表示，國家人權博物館的不義遺址網站共公告42處審定遺址，與64處潛在遺址，多數遺址所在地已改變地形或失去遺構，只有少數遺址還保有原建物，且其建物都因年代久遠失修，而亟需修繕。

黃慧瑜指出，在沒有專法的情況下，這些不義遺址只能改由政府以列冊、登錄文化資產來處理，或者就任其腐朽。但不義遺址通常無法符合文化資產的定義，其重要性在於其歷史，這是無形的資產，相關場域具有反省威權統治歷史的人權教育意義。

陳文成博士紀念基金會董事、民進黨新北市議員戴瑋珊表示，希望立法院本會期就能通過草案，以現有文資法強調建物完整保存的前提下，幾乎無法適用於不義遺址的保存，勢必要建立一套獨立法規，來實現轉型正義歷史保存。

戴瑋珊指出，二二八事件、白色恐怖等距今已幾十年，相關不義遺址建物也開始出現老化、傾頹、壞掉的情況，需要有專人、專法來管理保存是刻不容緩的。

台灣民間真相與和解促進會秘書葉旖旎表示，面對刻不容緩的轉型正義工程，朝野政黨應儘速推動立法，這不僅是對過去歷史的回應，更是對台灣未來民主發展與深化的承諾。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，不義遺址保存條例立法過程及相關整理工程緩慢，不少民間團體都非常憂心，呼籲立法院朝野立委能夠好好審議草案，聽見民間團體的呼籲，儘速在本會期三讀通過，讓國家有資源、人力展開不義遺址保存的工作。

國家人權博物館 立法院 遺址

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