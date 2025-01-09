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黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝（圖）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝（圖）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝、台糖董事長吳明昌等人出席備答詢，針對立委質疑台糖前董事長吳乃仁貪汙判刑定讞、欠款1.7億元未還但又開名車、出入豪華餐廳一事提出質疑，台糖應該追討。經濟部長郭智輝表示，不清楚黃國昌說的內容，希望黃國昌告知是在哪查得到，但會盡努力做自己做得到的事情，如果是法令上規定，公務人員就要執行法令。

台糖董事長吳明昌則表示，台糖都有照一定程序追討，也在去年12月9日向法院遞狀再次申請強制執行，也再調查吳乃仁財產狀況，強調「台糖的法務與律師都照一定程序執行，但吳乃仁名下有無財產，是法院需要調查的」。

立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝（左）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝（左）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長、台糖董事長吳明昌（圖）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長、台糖董事長吳明昌（圖）等人出席備答詢。記者許正宏／攝影

吳乃仁 郭智輝

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