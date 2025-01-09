快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

中央社／ 台北9日電

民眾黨立委黃國昌昨天批評台糖前董事長吳乃仁遭判刑定讞欠款未還，出入高檔餐廳，還有多位檢察官在場。民進黨立委吳思瑤今天表示，此事就透過行政調查釐清，但民眾黨前主席柯文哲跟財團密集餐會，和涉及京華城案相關人有非常多的密會，「黃國昌怎麼都沒有評論半句話？」

黃國昌昨天在立法院經濟委員會質疑吳乃仁賤賣台糖土地造成國家虧損，遭判刑定讞卻至今欠款未還，但吳乃仁迄今仍開名車，平日出入高檔餐廳，黃國昌隨後更在社群媒體爆料，指控台北地檢署檢察官徐名駒等多位檢察官出席吳乃仁餐會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，當今立法院淪為捕風捉影、連連看，看到黑影就開槍，法務部為了慎重、為了向社會交代，已即刻啟動行政調查，是否有違反檢察官倫理守則，就透過行政調查釐清。

吳思瑤表示，民眾黨前主席柯文哲跟財團密集餐會，跟涉及京華城案的相關人有非常多的密會，「黃國昌怎麼都沒有評論半句話？」大家應就事論事，不要看圖說故事，不要因同一家餐廳吃同一頓飯就無限上綱。不過，這一向是黃國昌的風格，黃國昌的正義就是會轉彎，黃國昌不喜歡的人或民進黨人，他就拿高標準檢視，民眾黨就另一個標準。

吳思瑤指出，透過行政調查好好查一查，若無不法，沒有任何關聯，而是胡亂指控，那黃國昌又承擔了什麼言論責任呢。

吳乃仁 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌指吳乃仁欠款未還 台糖：均依法律程序執行

影／黃國昌指綠營大老餐宴檢察官作陪 要求移送評鑑彈劾

4成認起訴柯證據弱 白抗議司法不公

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

相關新聞

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

新國會智庫今天針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘提出三項主張及四項法案發布民調結果，其中在是否支持憲法訴訟法修法中，有高達...

提三大覆議理由 卓揆籲立院：別站在錯誤歷史那方

國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就「憲法訴訟法」覆議案至立法院報告。卓揆今在行政院親自說明覆議三大理由，強調行政...

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

民進黨新系大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往台北市中山區知名日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除了台北地檢署檢察官...

酸柯建銘巨嬰、嗆跑青鳥 解密國民黨小編變戰神的幕後

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫反嗆不排除「以戰止戰」，而國民黨臉書則鎖定柯建銘發文狂轟，不僅諷柯...

林秉文打趴司法公信力 黃國昌：新潮流就是最強後盾

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，第三方支付業者林秉文被發布通緝卻接連在臉書發文，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說...

罷免成為政壇顯學 當心仇恨動員正在侵蝕台灣民主

操弄仇恨值，成為近年台灣政壇「顯學」。每一場罷免連署、投票，或多或少造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，引發冤冤相罷亂象，遍地烽火讓社會永無寧日，名不正、言不順的罷免其實是站在民意對立面，甚至有人帶風向「討厭xxx，別去那個縣市消費」，拉無辜百姓下水，只會失去民心不會得分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。