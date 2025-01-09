黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

民眾黨立委黃國昌昨天批評台糖前董事長吳乃仁遭判刑定讞欠款未還，出入高檔餐廳，還有多位檢察官在場。民進黨立委吳思瑤今天表示，此事就透過行政調查釐清，但民眾黨前主席柯文哲跟財團密集餐會，和涉及京華城案相關人有非常多的密會，「黃國昌怎麼都沒有評論半句話？」

黃國昌昨天在立法院經濟委員會質疑吳乃仁賤賣台糖土地造成國家虧損，遭判刑定讞卻至今欠款未還，但吳乃仁迄今仍開名車，平日出入高檔餐廳，黃國昌隨後更在社群媒體爆料，指控台北地檢署檢察官徐名駒等多位檢察官出席吳乃仁餐會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，當今立法院淪為捕風捉影、連連看，看到黑影就開槍，法務部為了慎重、為了向社會交代，已即刻啟動行政調查，是否有違反檢察官倫理守則，就透過行政調查釐清。

吳思瑤表示，民眾黨前主席柯文哲跟財團密集餐會，跟涉及京華城案的相關人有非常多的密會，「黃國昌怎麼都沒有評論半句話？」大家應就事論事，不要看圖說故事，不要因同一家餐廳吃同一頓飯就無限上綱。不過，這一向是黃國昌的風格，黃國昌的正義就是會轉彎，黃國昌不喜歡的人或民進黨人，他就拿高標準檢視，民眾黨就另一個標準。

吳思瑤指出，透過行政調查好好查一查，若無不法，沒有任何關聯，而是胡亂指控，那黃國昌又承擔了什麼言論責任呢。